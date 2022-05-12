ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 78 – 12.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ФБ Олена Максименко

Вночі

У Сенаті Сполучених Штатів зареєстрували резолюцію, яка визнає Росію державою-спонсором тероризму.

Як повідомляє “Голос Америки”, співавторами документа є сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль і республіканец Ліндсі Грем.

Наразі є чотири країни, що мають таке “визнання” від сша: Куба, Сирія, Іран і Північна Корея.

00:50

Українські воїни, які тримають оборону на заблокованому заводі “Азовсталь” у Маріуполі, звернулися по допомогу для процедури ексфільтрації до відомого американського підприємця й новатора Ілона Маска. Звернення у твіттері в ніч на 12 травня оприлюднив командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (“Волина”).

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

Напередодні

Обороняючи Україну, на заводі “Азовсталь” у Маріуполі загинув прикордонник Андрій “Борода” – чоловік військовослужбовиці полку НГУ “Азов” Валерії Карпиленко.

Вони побралися, зробивши обручки із фольги і зареєструвавши шлюб у командира. Офіційний шлюб тривав три дні.

“В останню зустріч ти просив мене вибратися, а я просила тебе вижити. Та звідси вибралася твоя душа, а я все ще жива і тут… І маю ще якось боротися”, – написала Валерія у фейсбуці.

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Читайте про ДЕНЬ 58 ОБОРОНИ, 22.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 59 ОБОРОНИ, 23.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 60 ОБОРОНИ, Великдень, 24.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 61 ОБОРОНИ, 25.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 62 ОБОРОНИ, 26.04.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 63 ОБОРОНИ, 27.04.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 75 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 76 ОБОРОНИ, 09.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 77 ОБОРОНИ, 10.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Сході України, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Маріуполем та заводом “Азовсталь”, де зосередився український гарнізон.