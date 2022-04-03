ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 39 – 03.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Спалений автомобіль російських окупантів, який віз награбоване з Київської області до кордону

Вночі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний:

– Підтримую постійний контакт із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Під час сьогоднішньої телефонної розмови поділився оцінками оперативної обстановки та наголосив на потребах Збройних Сил для успіху оборонної операції. Висловив щиру вдячність за підтримку і захист демократії.

Ми, українські військовослужбовці, довели, що боремося і будемо битися за свободу, демократію і право жити у цивілізованому світі, який сьогодні захищаємо.

Ми здатні за підтримки Заходу знищити зло🇷🇺, адже не хочемо повторення в Європі сценаріїв, які є в Україні: вбивства жінок і дітей, руйнування інфраструктури.

У людства є шанс на мирне життя. Сподіваюся, що весь світ це розуміє.

Ми готові довести справу знищення зла до кінця.

0:30

ДСНС: 2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району. В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів. Роботи по розчищенню території області тривають.

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Північ

Новою стратегічною метою Російської Федерації в ході повномасштабної війни проти України є окупація всього Донбасу і півдня України. Але Київ вживає заходів проти цього. Так прокоментував останні передислокації президент Володимир Зеленський.

“Посилюємо оборону на східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході”, – заявив він у зверненні, оприлюдненому в ніч із 2-го на 3 квітня.

“Наші захисники й захисниці продовжують повертати контроль над громадами в Київській та Чернігівській областях. Дедалі більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані.

Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдаються вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості”, – сказав Зеленський.

“У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту”, – наголосив президент.

Він зазначив, що “наш героїчний Маріуполь продовжує стримувати значну частину ворожих сил. Завдяки цьому опору, завдяки мужності та стійкості інших наших міст Україна отримала безцінний час. Той час, який дає змогу ламати тактику ворога й послаблювати його можливості”.

0:00

Оперативна інформація Генштабу Збройних сил станом на 00:00 03.04.2022

Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні та авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилась.

Триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі у бойових діях на території України. Планується створення “добровольчих” батальйонів із мешканців тимчасово окупованих територій України та найманців.

На Волинському напрямку суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено.

суттєвих змін у стані та положенні підрозділів окупаційних військ та їх союзників не відзначено. На Поліському напрямку окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Білорусі. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

окупанти продовжують виведення підрозділів на територію Білорусі. Під час відведення військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів. На Сіверщині ворог завершив виведення підрозділів із територій нашої держави до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК “Іскандер”.

Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, які мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію РФ.

ворог завершив виведення підрозділів із територій нашої держави до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Основні маршрути руху колон противника пролягають в напрямку населених пунктів Гомельської та Могильовської областей. У складі колон, окрім вантажних автомобілів, зафіксовано елементи понтонно-мостового парку, реактивні системи залпового вогню, пускові установки ОТРК “Іскандер”. Військова техніка противника зосереджується на залізничних станціях та об’єктах, які мають підведення залізничних колій, що дозволяє здійснити її навантаження та відправку на територію РФ. Триває виведення до РФ (через Сумську область) підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари. Забезпечення виводу військ здійснює батальйонно-тактична група 1-ї танкової армії Західного воєнного округу.

На Слобожанщині противник продовжує часткове блокування Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів.

Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

противник продовжує часткове блокування Харкова та здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів. Слід відзначити, що інтенсивність обстрілів зменшилась. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема й із застосуванням безпілотних літальних апаратів. На Донецькому напрямку противник продовжував здійснювати вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних сил України та вести штурмові дії на окремих напрямках. Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході до Вугледара та Мар’їнки. Успіху не досягли.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС.

▪️ При цьому російські війська перегруповуються для продовження наступу на Сході України та Донбасі, блокують Маріуполь.

