ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 36 – 31.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що переговори відновляться 1 квітня в онлайн-форматі.
За його словами, українська делегація наполягає на зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Російська сторона ж заявила, що для цього має бути узгоджений проєкт договору. Його, за словами Арахамії, переговорна група має намір напрацювати за тиждень.
“І сподіватимемося, що далі зустрічатимуться президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі”, – сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону.
Українські військові в ході відбиття російської агресії ліквідували бійця ВДВ РФ, який тримав при собі награбовані в Україні цінності.
Фото зі знищеним десантником на ім’я Цибенко Д.А. поширив у соцмережі начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євген Жуков, офіцер Сил оборони.
“Руснява єлітна дєсантура в дії. 🙂 Ох і миші. Скільки бачив, но від такого в мене реально шок”, – підписав він дві світлини.
На знімках показаний мертвий окупант із підрозділу Повітряно-десантних військ ЗС Росії, на тільник якого викладено купюри – долари й фунти стерлінгів, а також золото, ланцюжки, сережки, інші коштовні прикраси, годинник тощо.
Убитий окупант Цибенко Д.А. внесений у базу на сайті Russildat.info також із його шевронами. За емблемами можна зробити висновок, що військовий імовірно служив у Псковській дивізії (76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ).
“Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни. Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА“, – ідеться в повідомленні пресслужби Командування Повітряних сил ЗС України.
Також “є відомості” про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.
“Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО”, – зазначив речник КПС Ігор Ігнат.
Генштаб Збройних сил України заявив про те, що командування російських військ вторгнення з різних причин “втратило” низку офіцерів вищого рівня.
У зведенні ГШ згадані двоє вбитих командирів підрозділів ЗС РФ, а також поранені, зняті з посад, арештовані – загалом семеро.
За наявною інформацією, командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме:
Збройні сили України відновили контроль над трьома селами на півночі Херсонської області, на адмінмежі з Дніпропетровщині.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу за підсумками доби 30 березня.
“На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнення запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубеївка“, – сказано в оперативній інформації.
Зазначається, що з метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки (село на Дніпропетровщині під Кривим Рогом).
З оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 30.03.2022 щодо російського вторгнення
У Генштабі також зазначили, що в Білорусі в районах населених пунктів Пінськ, Лунінець зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ, які, ймовірно, були виведені з території України.
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Що передувало
▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.
▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.
▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.
▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.
▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.
▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.
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