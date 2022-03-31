ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 36 – 31.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Бійчиня ЗСУ із ПЗРК "Ігла-1М"

Вночі

Член української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявив, що переговори відновляться 1 квітня в онлайн-форматі.

За його словами, українська делегація наполягає на зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Російська сторона ж заявила, що для цього має бути узгоджений проєкт договору. Його, за словами Арахамії, переговорна група має намір напрацювати за тиждень.

“І сподіватимемося, що далі зустрічатимуться президенти країн. Водночас ми наполягаємо, щоб така зустріч відбулася не на території Росії чи Білорусі”, – сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону.

Напередодні

Українські військові в ході відбиття російської агресії ліквідували бійця ВДВ РФ, який тримав при собі награбовані в Україні цінності.

Фото зі знищеним десантником на ім’я Цибенко Д.А. поширив у соцмережі начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євген Жуков, офіцер Сил оборони.

“Руснява єлітна дєсантура в дії. 🙂 Ох і миші. Скільки бачив, но від такого в мене реально шок”, – підписав він дві світлини.

На знімках показаний мертвий окупант із підрозділу Повітряно-десантних військ ЗС Росії, на тільник якого викладено купюри – долари й фунти стерлінгів, а також золото, ланцюжки, сережки, інші коштовні прикраси, годинник тощо.

Убитий окупант Цибенко Д.А. внесений у базу на сайті Russildat.info також із його шевронами. За емблемами можна зробити висновок, що військовий імовірно служив у Псковській дивізії (76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ВДВ).

Перша година

“Протягом двох крайніх днів, противник дещо змінив тактику ведення бойових дій у небі і зосередив активність на Сході країни. Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА“, – ідеться в повідомленні пресслужби Командування Повітряних сил ЗС України.

Також “є відомості” про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках.

“Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО”, – зазначив речник КПС Ігор Ігнат.

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Генштаб Збройних сил України заявив про те, що командування російських військ вторгнення з різних причин “втратило” низку офіцерів вищого рівня.

У зведенні ГШ згадані двоє вбитих командирів підрозділів ЗС РФ, а також поранені, зняті з посад, арештовані – загалом семеро.

За наявною інформацією, командування збройних сил Російської Федерації з початком збройної агресії проти України втратило декілька військових керівників зі складу вищих офіцерів, а саме:

командувача 1-ї танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Кіселя – знятий з посади;

– знятий з посади; командувача 6-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Владислава Єршова – знятий з посади та заарештований;

– знятий з посади та заарештований; начальника штабу – заступника командувача 35-ї загальновійськової армії генерал-майора Сергія Ниркова – був важко поранений;

– був важко поранений; начальника штабу – заступника командувача 36-ї загальновійськової армії генерал-майора Андрія Серицького – був важко поранений;

– був важко поранений; заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Андрія Суховецького – загинув;

– загинув; командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева (Резанцева) – загинув;

– загинув; командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Михайла Зуська – знятий з посади та заарештований.

00:00

Збройні сили України відновили контроль над трьома селами на півночі Херсонської області, на адмінмежі з Дніпропетровщині.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу за підсумками доби 30 березня.

“На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності та поповнення запасів. Підрозділами Сил оборони відновлено контроль над населеними пунктами Орлове, Заградівка, Кочубеївка“, – сказано в оперативній інформації.

Зазначається, що з метою відновлення раніше втраченого положення противник намагається вести наступальні дії у напрямку Олександрівки (село на Дніпропетровщині під Кривим Рогом).

З оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 30.03.2022 щодо російського вторгнення

Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури нашої держави. В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування “Калібр”. На військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу “Калібр” на фрегаті “Адмірал Макаров”.

Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів ЗС РФ для участі у війні.

За наявними даними, у пунктах постійної дислокації військових частин та підрозділів Східного воєнного округу залишились в переважній більшості військовослужбовці строкової служби, що свідчить про вичерпання можливостей з формування додаткових підрозділів.

На Поліському напрямку триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу ЗС РФ. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки.

триває планове перегрупування підрозділів Східного воєнного округу ЗС РФ. Очікується переміщення зазначених підрозділів на інші напрямки. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова.

противник активних дій не проводив. Окупанти зосередились на веденні диверсійно-розвідувальної діяльності та продовжують вживати заходів з налагодження тилового забезпечення. Найближчим часом очікується посилення вогневого впливу по українських підрозділах з метою забезпечення переміщення своїх військ, з подальшим завданням блокування міста Чернігова. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів у районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ.

ворог продовжує блокувати Харків, веде артилерійські обстріли міста. Здійснює переміщення артилерійських підрозділів у районі міста Ізюм, створює ударні угруповання, зокрема зі складу раніше виведених військ. На Донецькому напрямку основні зусилля окупантів й надалі зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Ворог намагався проводити штурмові дії в районах населених пунктів Попасна, Рубіжне, Новобахмутівка, Мар’їнка, Золота Нива. Успіху не мав.

У Маріуполі окупанти продовжують вести штурмові дії.

Очікуються спроби провести наступ у напрямках Краматорська і Покровська, а також зосередження зусиль у напрямку Світлодарська.

У Генштабі також зазначили, що в Білорусі в районах населених пунктів Пінськ, Лунінець зафіксовано підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ, які, ймовірно, були виведені з території України.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.