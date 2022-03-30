Число втрат особового складу ворога з початку війни перевищило 17,3 тисяч, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ з початку великої війни.
Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці ГШ о десятій годині ранку у середу, 30 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 березня орієнтовно склали:
(У дужках – зміни порівняно з ранком 29 березня).
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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