ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 35 – 30.03.2022

Фото: пресслужба 93 омбр

Напередодні

У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску, розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сьогодні (29 березня) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто щоб помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками”.

Вечір

Росія, замінувавши Чорне моря, намагається дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами – заява Міністерства закордонних справ України.

Окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін у якості безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії.

За результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил Збройних Сил України. Зазначені міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь.

Відтак Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами.

Такими діями держава агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що протирічить принципам і нормам міжнародного морського й гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій.

Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі.

Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її військово-морських силах.

Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини і, зокрема, використання морських мін у якості зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря.

Про використання Росію дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, сповістила Міжнародну морську організацію, у тому числі під час позачергової сесії Ради та у рамках Юридичного комітету ІМО, а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на морі (НАВТЕКС).

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Зведення Генштабу ЗСУ станом на 24:00 29.03.2022:

Продовжується відведення підрозділів збройних сил російської федерації з території Київської та Чернігівської областей.

За деякими ознаками, противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас так зване “відведення військ”, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибного враження щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва.

військового керівництва Збройних Сил України та створення хибного враження щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.

противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав. На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

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Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.