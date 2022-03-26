У Босфорі турки знешкодили одну з мін, якими лякали росіяни

Турецька влада закривала прохід через протоку Босфор після повідомлення про підозрілий об’єкт, схожий на міну. Після перевірки з’ясувалося, що це й була міна; її знешкодили.

Про НП 26 березня повідомила турецька урядова агенція Anadolu.

Про невідомий об’єкт повідомило цивільне судно, що проходило Босфором.

🇹🇷У Босфор принесло одну з мін, якими російські кораблі мінували підходи до Одеси, побоюючись прибуття кораблів НАТО. ЧФ ВМФ РФ створив у Чорному морі загрозу міжнародному судноплавству pic.twitter.com/SceL7pusSM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 26, 2022

Міністерство національної оборони, що повідомило про закриття протоки, поширило твіт про локалізацію неопізнаного об’єкту. Команда водолазів була надіслана для нейтралізації загрози.

Повідомлення про міну викликало настільки серйозну реакцію ще й через те, що раніше з’явилася інформація: Росія замінувала рекомендовані шляхи від Босфору до Одеси і повідомила, нібито це українські міни (близько 420 мін типу ЯМ та ЯРМ). Росіяни заявили, що ці міни дрейфують і можуть дістатися Босфору.

За деякий час турецьке Міністерство оборони ТР підтвердило, що йдеться справді про морську міну.

Сапери знешкодили її, після чого навігацію у Босфорі відновили.

За даними турецької влади, йдеться про плавучі міни старого зразка.

Туреччина звернулася до української та російської сторони із запитом про консультації.

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