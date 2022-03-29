ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 34 – 29.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ДСНС

Після Півночі

За добу 28 березня Повітряні сили уразили загалом 17 повітряних цілей противника, повідомив речник ПС Юрій Ігнат.

За його словами, всього збито:

8 літаків;

3 гелікоптери;

4 БПЛА;

2 крилаті ракети.

Перед північчю

Президент Володимир Зеленський підписав серію указів про нагородження силовиків державними відзнаками.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні в понеділок, 28 березня.

“Щойно перед тим, як записувати це звернення до вас, рідні українці, я підписав два важливих укази про нагородження військовослужбовців Збройних Сил України державними нагородами. За поданням нашого Головнокомандувача [ЗСУ Валерія Залужного] нагороджуються 302 наших захисники”, – сказав президент.

Варто зазначити, що 28 березня датовані одразу чотири укази глави держави про нагородження, які на цей час оприлюднено на сайті президента. Крім двох вечірніх указів, у ще двох попередніх вшановано 210 осіб. Таким чином, загалом – 512. Із них посмертно – 43.

Крім ЗСУ, нагороджуються представники Нацполіції, ДПСУ, ДБР, УДО, Служби судової охорони тощо.

Повний перелік нагороджених дивіться тут.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 00:00 29 березня 2022 року

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:

недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;

зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;

створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;

стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Угруповання, що захищає Київ, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Частина сил продовжує ведення оборонної операції в інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 23 ОБОРОНИ, 18.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 25 ОБОРОНИ, 20.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 27 ОБОРОНИ, 22.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 28 ОБОРОНИ, 23.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 29 ОБОРОНИ, 24.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 30 ОБОРОНИ, 25.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 31 ОБОРОНИ, 26.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 32 ОБОРОНИ, 27.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 33 ОБОРОНИ, 28.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.