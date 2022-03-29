У Миколаєві з-під завалів обстріляної ОДА дістали трьох загиблих

Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації знайшли трьох загиблих.
Про це вдень у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба ДСНС.
Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано трьох загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано ШМД).
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.
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