У Миколаєві з-під завалів обстріляної ОДА дістали трьох загиблих

Миколаївська ОДА після ракетного удару

Під час розбирання завалів будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації знайшли трьох загиблих.

Про це вдень у вівторок, 29 березня, інформує пресслужба ДСНС.

Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано трьох загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з під завалів 18 осіб, яких передано ШМД).

Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Нагадаємо, вранці 29 березня 8:45 у Миколаєві внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі ОДА з 9 по 1 поверхи.

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