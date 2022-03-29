У Миколаєві ворожа ракета зруйнувала будівлю ОДА

Фото: nikvesti.com

Вранці російські окупанти обстріляли Миколаїв, влучили в будівлю обласної державної адміністрації. Під завалами опинилися 11 людей.

Про це у вівторок, 29 березня, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

За даними ДСНС, близько 8:45 у дев’ятиповерхову адміністративну будівлю влучила ворожа ракета, повністю зруйнована центральна секція з 9-го по 1-й поверхи.

“Розвалили пів будівлі, вцілили в мій кабінет. Більшість людей дивом врятувалися. Під завалами залишається восьмеро цивільних людей, сподіваємося їх витягти. Шукаємо. До 100 людей встигли вийти, ще трьох військових шукаємо”, – повідомив Кім.

За словами голови області, обстріл ракетами обласної адміністрації означає те, що росіяни не будуть наступати на саме місто.

“Вони вирішили мені передати привіт, ну, або нам всім. Дякую, привіт отримали, будемо відповідно реагувати”, – додав Кім.

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