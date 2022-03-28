Плюс 400 окупантів: Генштаб оновив дані щодо втрат РФ

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ з початку великої війни.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці ГШ о десятій годині ранку в понеділок, 28 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:

особового складу – близько 17 000 (+400),

танків ‒ 586 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 1694 (+30),

артилерійських систем – 302 (+8)

РСЗВ – 95 (+2),

засобів ППО – 54 (+2),

літаків – 122 (+3),

гелікоптерів – 127,

автомобільної техніки – 1150 (+6),

кораблів /катерів – 7,

цистерн із ПММ – 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66 (+10),

спеціальної техніки – 21 (+2),

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 27 березня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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