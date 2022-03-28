ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 33 – 28.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Напередодні

В Сумах взяли в полон молодого найманця рашистів від т.зв. “ДНР”, якого “вчора привезли і сказали воювати проти України”.

00:50

Ракетний удар по Луцьку (нафтобазі) був здійснений з території Білорусі. Крилата ракета летіла на низькій висоті, тому радарам не вдалося її зафіксувати.

Зараз на місці ракетного удару досі працюють рятувальники. За попередніми даними інформації про жертв немає, – коментар голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

00:35

“Збройні Сили України продовжують завдавати значних втрат ворогу. За наявною інформацією, протягом останніх п’яти діб до військових гарнізонів Нижегородської області привезено близько 600 тіл загиблих на території України військовослужбовців, більшість з яких проходили службу у 47-й танковій дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу”, – зі зведення Генштабу ЗСУ за підсумками доби 27 березня.

Північ

Звернення Президента Володимира Зеленського за підсумками 32-го дня війни:

“Попереду – новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру. Наші пріоритети відомі. Суверенітет і територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави – обовʼязкові. Очевидна й наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в Україні.

Тиждень планується дуже насиченим, з дипломатичної точки зору. Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках”.

Північ

З оперативної інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 27.03.2022:

З метою продовження повномасштабної збройної агресії проти України противник продовжує переміщувати додаткові підрозділи зі складу Тихоокеанського флоту та Західного військового округу. Водночас відзначається значне зниження інтенсивності перевезень з глибини території російської федерації.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Продовжується перегрупування окремих підрозділів зі складу Східного військового округу. Підрозділи, що зазнали суттєвих втрат в ході ведення наступальних дій, зазвичай відводяться на територію білорусі для відновлення боєздатності. Так, відзначається виведення з території Київської області на територію білорусі до 2 БТГр (батальйонно-тактичних груп) зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Окупанти продовжують ракетні та авіаційні удари по важливих об’єктах військової інфраструктури та передових позиціях з метою нанесення втрат та виснаження особового складу.

На Слобожанському напрямку ворог відмовився від наступальних дій в районі міста Суми, намагається здійснити перегрупування та відведення підрозділів на інші напрямки. Так, одна з БТГр зі складу 1-ї танкової армії ворога, що була задіяна у бойових діях, в повному обсязі виведена з України на територію РФ.

Окупанти продовжували завдавати ударів по об’єктах інфраструктури міста Харкова. У напрямку на місто Ізюм намагалися вести наступальні дії.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та виході в район Новотроїцького, а також захопленні міста Маріуполь, успіху не має.

Ворог здійснював артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Торецьке, Світлодарськ, Троїцьке, Піски.

Основною метою окупантів залишається здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку підрозділи росгвардії на тимчасово зайнятих територіях у Херсонській області продовжують проводити фільтраційні заходи.

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Читайте про ДЕНЬ 30 ОБОРОНИ, 25.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 31 ОБОРОНИ, 26.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 32 ОБОРОНИ, 27.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.