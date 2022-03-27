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Число втрат особового складу ворога з початку війни склало 16,6 тис., – Генштаб

27/03/2022 12:26

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російської армії після початку масштабного вторгнення.

Про це йдеться в ранковому повідомленні в неділю, 27 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

• особового складу – близько 16600 (+200),
• танків ‒ 582 (+7),
• бойових броньованих машин ‒ 1664 (+24),
• артилерійських систем – 294 (+1)
• РСЗВ – 93 (+2),
• засобів ППО – 52 (+1),
• літаків – 121 (+4),
• гелікоптерів – 127,
• автомобільної техніки – 1144 (+13),
• кораблів /катерів – 7,
• цистерн із ПММ – 73,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56,
• спеціальної техніки – 21 (+2),
• пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

(У дужках – зміни порівняно з даними на ранок 26 березня).

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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