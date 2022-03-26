Генштаб оновив статистику втрат росіян з початку війни

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ з початку великої війни.
Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці ГШ о десятій годині ранку в суботу, 26 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
(У дужках – зміни порівняно з ранком 25 березня).
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