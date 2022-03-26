Home / Війна / Генштаб оновив статистику втрат росіян з початку війни

Генштаб оновив статистику втрат росіян з початку війни

26/03/2022 10:20

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлену статистику втрат російських окупаційних військ з початку великої війни.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці ГШ о десятій годині ранку в суботу, 26 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 16400 (+300),
  • танків ‒ 575 (+14),
  • бойових броньованих машин ‒ 1640 (+15),
  • артилерійських систем – 293 (+2)
  • РСЗВ – 91 (+1),
  • засоби ППО – 51 (+2),
  • літаків – 117 (+2),
  • гелікоптерів – 127 (+2),
  • автомобільної техніки – 1131 (+42),
  • кораблів – 7 (+2),
  • цистерн із ПММ – 73 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56 (+3),
  • спеціальна техніка – 19 (+1).

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

(У дужках – зміни порівняно з ранком 25 березня).

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 31 – 26.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

“Побачити Маріуполь і здохнути”: “Азов” показав мертвих росіян на вулицях оточеного міста. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Від початку російської агресії загинуло 136 дітей, – ОГП

Станом на ранок 26 березня від початку повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Про це вранці в суботу...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse