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ПС знищили три літаки, а наслідки ворожого удару по їхньому командуванню ще з’ясовуються

26/03/2022 02:01

 

Протягом доби 25 березня Повітряні сили знищили три літаки російських окупантів та щонайменше п’ять крилатих ракет.

Про це в нічному зведенні повідомила пресслужба Командування ПС ЗСУ.

“Є інформація і з операції Об’єднаних сил про збиття трьох БпЛА типу “Орлан-10″, а також ураження вертольота окупантів на стоянці”, – зазначено в повідомленні.

При цьому Повітряні сили визнали, що 25 березня ворог завдав масованого ракетного удару по території України на кількох напрямках.

“Тільки по території Командування ПС ЗСУ було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила наша протиповітряна оборона, а частина таки вразила цілі. Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих”, – ідеться в пресрелізі Повітряних сил.

Крім того, в ПС розповіли, що “успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога”.

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