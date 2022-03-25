Росіяни завдали ракетного удару по Командуванню Повітряних сил у Вінниці

Росіяни завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.
Про це увечері у п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба командування виду ЗС.
“Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці”, – йдеться в повідомленні.
Відомо, що всього окупанти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона.
“Решта – влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.
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