Росіяни завдали ракетного удару по Командуванню Повітряних сил у Вінниці

Росіяни завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.

Про це увечері у п’ятницю, 25 березня, повідомила пресслужба командування виду ЗС.

“Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що всього окупанти випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона.

“Решта – влучили у декілька споруд, завдавши суттєвих руйнувань інфраструктурі“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наслідки ракетного удару окупантів уточнюються.