Над Одещиною збили три ворожі крилаті ракети

Про це повідомляє у фейсбуці повітряне командування “Південь” у п’ятницю, 25 березня.
“Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України “приземлили” ще три російських крилаті ракети морського базування, що несли смерть мирним містам”, – йдеться у дописі.
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