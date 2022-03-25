Над Одещиною збили три ворожі крилаті ракети

Українські військовослужбовці 25 березня збили над Одещиною три російські крилаті ракети.

Про це повідомляє у фейсбуці повітряне командування “Південь” у п’ятницю, 25 березня.

“Сьогодні, 25 березня, в Одеській області воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України “приземлили” ще три російських крилаті ракети морського базування, що несли смерть мирним містам”, – йдеться у дописі.

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