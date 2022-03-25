Російський корабель обстріляв Санжійку на Одещині

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Бойовий корабель російських окупантів обстріляв зранку 25 березня село Санжійка на узбережжі Одещини.

Про це у п’ятницю, 25 березня, повідомили в пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

У ВМС зазначили, що обстріли велися між 7:15 та 7:30 ранку.

У повідомленні наголосили, що, попри обстріли, російські окупанти з 10 години заявили про відкриття гуманітарного коридору для іноземних суден якраз повз місце обстрілу.

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