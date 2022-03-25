“Побачити Маріуполь і здохнути”: “Азов” показав мертвих росіян на вулицях оточеного міста. ВІДЕО

Полк “Азов”, який наразі боронить Маріуполь на Донеччині, показав із повітря рештки тіл мертвих росіян на вулицях міста.
Відео поширили увечері в п’ятницю, 25 березня, на телеграм-каналі “Азов-Маріуполь”.
“Побачити Маріуполь і здохнути, вирішила ще купка москалів. “Азов” продовжує нищити ворожу орду на вулицях міста”, – йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів, – Байден у Жешуві про Маріуполь
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!