Генштаб: втрати окупантів перевищили 16,1 тис. осіб

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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці. Про це йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ у п’ятницю, 25 березня. Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: особового складу – близько 16 100 осіб (+300),

танків ‒ 531 од. (+1),

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 625 од. (+28),

артилерійських систем – 291 од. (+11),

РСЗВ – 90 од. (+8),

засоби ППО – 49 од. (+2),

літаків – 115 од. (+7),

гелікоптерів – 125 од. (+1),

автомобільної техніки – 1089 од. (+55),

кораблі /катери – 5 од. (+1),

цистерн з ПММ – 72 од. (без змін за добу),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53 од. (+3),

спеціальна техніка – 18 од.(+2). Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. (У дужках – зміна порівняно з даними ранку 24 березня). Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець