За місяць війни в Україні Росія втратила близько 15 800 своїх військових

Фото: Командування ДШВ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці. Про це йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ у четвер, 24 березня. Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали: особового складу – близько 15 800 осіб (+200),

танків ‒ 530 од. (+13),

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1597 од. (+19),

артилерійських систем – 280 од. (+13),

РСЗВ – 82 од. (+2),

засоби ППО – 47 од. (без змін за добу),

літаків – 108 од. (+7),

гелікоптерів – 124 од. (без змін за добу),

автомобільної техніки – 1033 од. (+25),

кораблі /катери – 4 од. (без змін за добу),

цистерн з ПММ – 72 од. (+2),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50 од. (+8),

спеціальна техніка – 16 од.(+1). Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. (У дужках – зміна порівняно з даними ранку 22 березня). Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук