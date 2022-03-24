За місяць війни в Україні Росія втратила близько 15 800 своїх військових

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці.
Про це йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ у четвер, 24 березня.
Так, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 березня орієнтовно склали:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
(У дужках – зміна порівняно з даними ранку 22 березня).
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