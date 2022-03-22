За добу ЗСУ знищили ще 300 окупантів

Фото: Армія.Інформ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці. Про це йдеться в повідомленні на ФБ-сторінці Генштабу вранці у вівторок, 22 березня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.03 орієнтовно склали: особового складу – близько 15300 осіб (+300),

танків ‒ 509 од. (+11),

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1556 од. (+21),

артилерійських систем – 252 од. (+12),

РСЗВ – 80 од. (без змін за добу),

засоби ППО – 45 од. (без змін за добу),

літаків – 99 од. (+2),

гелікоптерів – 123 од. (+2),

автомобільної техніки – 1000 од. (+31),

кораблі /катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 70 од. (+10),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 од. (+11),

спеціальна техніка – 15 од. (+2). Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. (У дужках – зміна порівняно з даними ранку 21 березня). Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук