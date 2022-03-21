У війні з Україною РФ втратила вже 15 тисяч своїх військових

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці. Про це йдеться в повідомленні на ФБ-сторінці Генштабу вранці у понеділок, 21 березня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.03 орієнтовно склали: особового складу – близько 15000 осіб (+300),

танків ‒ 498 од. (+22),

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1535 од. (+48),

артилерійських систем – 240 од. (+10),

РСЗВ – 80 од. (+6),

засоби ППО – 45 од. (+1),

літаків – 97 од. (+1),

гелікоптерів – 121 од. (+3),

автомобільної техніки – 969 од. (+22),

кораблі /катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 од. (+3),

спеціальна техніка – 13 од. (+1). Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. (У дужках – зміна порівняно з даними ранку 20 березня). Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук