Плюс 300 росіянців: ГШ оновив дані щодо втрат окупанта

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці.
Про це йдеться в повідомленні на ФБ-сторінці Генштабу близько 12-ї години 20 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:
особового складу – близько 14700 осіб (+300),
танків ‒ 476 од. (+10),
бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1487 од. (+17),
артилерійських систем – 230 од. (+17),
РСЗВ – 74 од. (+2),
засоби ППО – 44 од.,
літаків – 96 од. (+1),
гелікоптерів – 118 од. (+3),
автомобільної техніки – 947 од. (+33),
кораблі /катери – 3 од.,
цистерн із ПММ – 60 од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 од. (+4),
спеціальної техніки – 12 од. (+1).
(В дужках – зміна щодо ранку 19 березня).
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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