Плюс 300 росіянців: ГШ оновив дані щодо втрат окупанта

Сила - ЗСУ. Ще один зразок розбитої російської військової техніки

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці. Про це йдеться в повідомленні на ФБ-сторінці Генштабу близько 12-ї години 20 березня. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали: особового складу – близько 14700 осіб (+300),

танків ‒ 476 од. (+10),

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1487 од. (+17),

артилерійських систем – 230 од. (+17),

РСЗВ – 74 од. (+2),

засоби ППО – 44 од.,

літаків – 96 од. (+1),

гелікоптерів – 118 од. (+3),

автомобільної техніки – 947 од. (+33),

кораблі /катери – 3 од.,

цистерн із ПММ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 од. (+4),

спеціальної техніки – 12 од. (+1). (В дужках – зміна щодо ранку 19 березня). Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Читайте також:

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Редактор: Нестор Дим