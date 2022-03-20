Home / Війна / Плюс 300 росіянців: ГШ оновив дані щодо втрат окупанта

Плюс 300 росіянців: ГШ оновив дані щодо втрат окупанта

20/03/2022 12:45

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані щодо втрат російського агресора в живій силі й техніці.

Про це йдеться в повідомленні на ФБ-сторінці Генштабу близько 12-ї години 20 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 14700 осіб (+300),
танків ‒ 476 од. (+10),
бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1487 од. (+17),
артилерійських систем – 230 од. (+17),
РСЗВ – 74 од. (+2),
засоби ППО – 44 од.,
літаків – 96 од. (+1),
гелікоптерів – 118 од. (+3),
автомобільної техніки – 947 од. (+33),
кораблі /катери – 3 од.,
цистерн із ПММ – 60 од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21 од. (+4),
спеціальної техніки – 12 од. (+1).

(В дужках – зміна щодо ранку 19 березня).

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 25 – 20.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Влада підпорядкувала державі оператора цифрового ТБ та зобов’язала канали транслювати марафон

В умовах воєнного часу центральна влада підпорядкувала ТОВ “Зеонбуд” – оператора цифрового ефірного телебачення — державному Концерну РРТ, а також зобов’язала загальнонаціональні телеканали транслювати спільний інформаційний марафон. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse