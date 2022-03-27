“Промовистий ляпас Байдену”: Повітряні сили за добу збили тільки 1 літак, бо ворог перейшов на нищівні ракети

Зенітка ЗУ-23-2 ППО Повітряних сил ЗСУ під Києвом. Фото: Getty Images

За добу 26 березня Повітряні сили збили “всього” один літак окупантів, зате більше десятка безпілотників – бо ворог змінив тактику й менше лізе в наше небо своїми штурмовиками та гелікоптерами, але натомість все агресивніше цілить по Україні нищівними ракетами.

Такий висновок випливає з повідомлення Командування Повітряних сил.

“Поки Захід захоплюється героїзмом українського народу, за добу 26 березня Повітряні сили ЗСУ збили всього один літак окупантів. Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає масованих ракетних ударів“, – наголосили в КПС.

Для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких потім завдають ударів ракетами, росіяни активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів – від оперативно-тактичного рівня до квадрокоптерів.

Тож протягом доби, окрім згаданого літака, Повітряні сили знищили щонайменше 12 БПЛА різних типів, а також дві крилаті ракети.

“Є гарні новини і від Десантно-штурмових військ. Сьогодні воїни однієї з бригад ДШВ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям”, – повідомили в КПС.

Загалом за добу знищено:

1 літак;

12 БПЛА різних типів;

5 крилатих ракет.

“Російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України.

Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова”, – наголосили в Командуванні Повітряних сил.

“Після такого вчинку кремлівського фюрера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 або F-18!

Щоб українські захисники неба на рівні билися із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!” – підкреслили в Повітряних силах.

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