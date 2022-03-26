Два ракетні удари русні по Львову: постраждали щонайменше п’ять людей

Російські війська завдали ракетних ударів по Львову, є потерпілі чи жертви.
Про це близько 18-ї години в суботу, 26 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.
“Те, що можу розповісти станом на цю годину. Сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася.
За попередніми даними, постраждали п’ять людей“, – зазначив голова ОВА.
Він додав, що є загроза повторного ракетного удару, і порадив лишатися в укриттях.
Повітряна тривога у Львові була оголошена близько 16-ї години. Тоді відбулися три потужні вибухи зі сторони Кривчиць, повідомляв Максим Козицький.
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