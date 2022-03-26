Два ракетні удари русні по Львову: постраждали щонайменше п’ять людей

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Російські війська завдали ракетних ударів по Львову, є потерпілі чи жертви.

Про це близько 18-ї години в суботу, 26 березня, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Те, що можу розповісти станом на цю годину. Сталося два ракетних удари у межах Львова. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури, не підтвердилася.

За попередніми даними, постраждали п’ять людей“, – зазначив голова ОВА.

Він додав, що є загроза повторного ракетного удару, і порадив лишатися в укриттях.

Повітряна тривога у Львові була оголошена близько 16-ї години. Тоді відбулися три потужні вибухи зі сторони Кривчиць, повідомляв Максим Козицький.

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