“Путін уже зазнав поразки, він не повинен бути лідером”: Байден виголосив промову у Варшаві

Війна, яку розпочав проти України путінський режим, уже стала стратегічним програшем для Росії, і Сполучені Штати Америки разом із Заходом стоятимуть разом з українським народом.
Про це заявив президент США Джо Байден у своєму виступі у Варшаві в суботу, 26 березня, повідомляє “Укрінформ”
“Наразі немає сумнівів, що ця війна вже стала стратегічною поразкою для Росії“, – заявив американський очільник.
За словами Байдена, Путін прорахувався, коли думав, що український народ підкориться й не протистоятиме.
“Російські війська стикнулися з міцним і сміливим опором українців, а звіряча тактика росіян замість того, щоби зменшити цей опір, лише посилила його”, – зауважив Байден.
Президент США також наголосив: “Моє послання народові України – це послання, яке я передав сьогодні міністру закордонних справ і міністру оборони України: ми – з вами. Крапка”, – наголосив Байден.
Він підкреслив, що Україна зараз перебуває на передовій боротьби за демократію й свободу своєї держави та нації. “Їхній хоробрий опір є частиною більшої боротьби за основні демократичні принципи, які об’єднують усіх вільних людей”, – підкреслив Байден.
У цьому зв’язку він заявив, що Україна “ніколи не стане перемогою для Росії”.
Президент США наголосив, що боротьба України проти РФ уособлює “велику битву за свободу, битву між демократією й автократією, між свободою та репресіями”, яка триває вже довго і не буде виграна за дні чи місяці. ”
Нам потрібно зміцнитися для тривалої боротьби“, – зауважив Байден.
Він зазначив, що нинішні події є історичним тестом для нинішнього покоління в обстоюванні демократичних цінностей.
Окрім того, Байден назвав винним у варварських діях російської армії саме Путіна, і заявив, що війна “відбувається всупереч волі звичайних росіян“.
“Хочу запевнити, що росіяни – не вороги. Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство невинних дітей, старих людей, чи що ви сприймаєте бомбардування госпіталів, шкіл, пологових будинків; чи що ви підтримуєте, коли міста оточують, обрізають постачання і не дозволяють цивільним виїхати, щоби вони там голодували”, – заявив Байден – всупереч реаліям та соцопитуванням, які свідчать про палку підтримку російським народом “військової спецоперації в Україні”.
Після цього президент США заявив, що Володимир Путін більше не повинен бути лідером своєї країни.
“Заради Бога, ця людина не може залишатися при владі!” – наголосив Байден.
Промова Байдена:
Як писала “Новинарня“, п’ятницю, 25 березня, Байден приїхав до Польщі із дводенним візитом. Там він зустрівся з президентом Анджеєм Дудою, а також узяв участь у зустрічі міністрів оборони і закордонних справ Сполучених Штатів та України.
У Польщі очікували, що промова, яку виголосить Байден, стане історичною.
Саме в той час, коли в Варшаві мав розпочатися виступ президента США, по розташованому досить недалеко від польського кордону українському Львову вдарили російські ракети.
Нагадаємо, що цього тижня президент США Джо Байден перебуває у європейському турне, під час якого він здійснив візит до Брюсселя, де взяв участь на найвищому рівні у форматах НАТО, ЄС і G7. Одне з головних питань його поїздки полягає в координації міжнародних зусиль на підтримку України.
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