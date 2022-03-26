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США будуть з Україною до перемоги в цій війні, що змінить історію ХХІ сторіччя: Кулеба переповів розмову з Байденом

26/03/2022 16:32

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про те, що сказав президент США Джо Байден під час участі в нараді очільників МЗС та міністерств оборони США й України у Варшаві.

“Це війна тиранії проти вільного світу. Президент Байден сказав: те, що відбувається в Україні, змінить історію XXI століття. Спільними зусиллями досягнемо того, щоби ця зміна була на нашу з вами користь – на користь України, на користь вільного світу”, – повідомив Кулеба.

“Друге, що озвучив президент Байден: Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, абсолютно в усьому, до нашої перемоги! Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, ця підтримка лише зростатиме”, – переказав слова президента США український міністр.

Він запевнив, що жоден партнер не зробив для України стільки, скільки США, хоча “весь обсяг допомоги та підтримки не може бути наразі оприлюднений для ЗМІ”.

Кулеба також розповів, що на зустрічі було порушено питання про запровадження Сполученими Штатами та їхніми партнерами подальших санкцій проти РФ.

За словами очільника МЗС, Байден спільно з міністром оборони Остіном Ллойдом та державним секретарем Ентоні Блінкеном також укотре “висловили своє захоплення мужністю і незламністю кожного українця”.

У наступному дописі Дмитро Кулеба розповів, що під час зустрічі з Байденом було домовлено про “наступні кроки для того, щоб менше ракет падало на українську землю“.

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