Байден у Польщі приєднався до зустрічі очільників МЗС та міністерств оборони України і США

Президент США Джо Байден у Польщі бере участь у переговорах за участю міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра закордонних справ Дмитра Кулеби – це його перша особиста зустріч з українськими високопосадовцями після початку війни.

Про це з посиланням на BBC пише “Європейська правда“.

У Білому домі заявили, що Байден “зазирне” на зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна з їхніми українськими колегами Кулебою і Резніковим.

Як писала “Новинарня“, Байден перебуває у Польщі з дводенним візитом від п’ятниці, 25 березня.

У суботу він також має зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а потім виголосити важливу промову про війну Росії проти України.

Як повідомили Кулеба та Резніков після початку зустрічі з американськими колегами, Сполучені штати Америки та Україна започатковують безпековий діалог у форматі 2+2 на рівні керівників зовнішньополітичного та оборонного відомств.

“Вперше ми проводимо зустріч у форматі 2+2. Обговорюємо поточні питання та співпрацю в політичних та оборонних напрямках між США та України”, – зазначив міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що розраховує згодом представити подробиці переговорів.

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