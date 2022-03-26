Польща чекає від Байдена “історичної промови” та посилення військової місії

Джо Байден із воїнами 82-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США в Ясьонці поблизу Жешува

У Варшаві очікують “історичної промови” президента США Джо Байдена у другий день його візиту до Польщі, 26 березня. “У суботній промові в Королівському замку президент Байден оголосить про початок ери титанічної боротьби між вільним світом і силами авторитаризму”, – пише Rzeczpospolita.

Крім цього, видання припускає, що в контексті триваючої агресії РФ проти України глава Білого дому може ухвалити рішення про збільшення присутності військ США в Польщі.

Фронт вільного світу

Як передає “Новинарня“, провідна газета РП проводить паралель із 1963 роком та протистоянням Заходу з СРСР, коли президент США Джон Ф. Кеннеді у Західному Берліні, біля Берлінського мору, виголосив історичну промову: “Усі вільні люди, де б вони не жили, є громадянами Берліна, і тому я як вільна людина кажу: “Я берлінець!”

“Американці сподіваються, що промова Байдена у дворі замку в суботу о 17:00 також увійде в аннали історії, – пише Rzeczpospolita з посиланням на джерела в Білому домі. – Це буде промова про єдиний фронт, створений вільним світом, щоб підтримати український народ, притягнути Росію до відповідальності за жорстоку війну, яку вона веде, і захищати майбутнє на демократичних принципах”.

У перший день візиту до Польщі, 25 березня, Джо Байден зустрівся з воїнами 82-ї повітряно-десантної дивізії ЗС США в Ясьонці поблизу Жешува, що за кілька десятків кілометрів від кордону з Україною.

“Світ більше не буде колишнім”, – сказав президент Сполучених Штатів у цьому виступі.

“Ми знаходимося в центрі боротьби між демократією та олігархією. Питання: хто переможе? Демократичні цінності чи авторитаризм?” – запитав Байден.

За словами глави Білого дому, наслідки нинішньої війни майбутні покоління побачать із точки зору свободи.

Президент США зазначив, що хотів приїхати в Україну, але зі зрозумілих причин (з міркувань безпеки) йому не дозволили таке.

“Українці мають стержень і сміливість. Я впевнений, що ви це бачите. І йдеться не лише про військо. Вони дійсно натренувалися із часу вторгнення Росії на схід та південь України. Але також погляньте на звичайних громадян. Подивіться, вони згуртувалися. Подивіться, і ви їх побачите. Ви побачите їх. Цих жінок, молодих людей, які згуртувалися прямо перед танками. Вони кажуть: “Це наша земля. Ми звідси нікуди не підемо”, – заявив Джо Байден.

У цьому виступі він промовив дещо дивну фразу, спрямовану до американських військових, сказавши: “ви все побачите самі, коли будете там” (в Україні).

Дехто сприйняв це як знак того, що Байден натякнув на можливість спрямувати американських військових в Україну.

Однак журналіст Ендрю Фейнберг зробив офіційний запит до Білого дому, і там укотре наголосили позицію США – не відправляти своїх військових в Україну, щоб не поширювати конфлікт Росії з Україною на територію НАТО.

Дві дивізії

Натомість є ймовірність, що Джо Байден приготувався значно збільшити чисельність американських підрозділів у Польщі, котра теоретично може стати однією за наступних воєнних цілей Путіна.

“Наша інформація свідчить, що під час виступу Байден має задекларувати подальше посилення американської військової присутності в Польщі”, – пише Rzeczpospolita.

Видання нагадує, що з початку вторгнення РФ в Україну кількість американських військових на східному фланзі НАТО зросла вдвічі – до 40 тисяч, і чверть із яких дислокується на Віслі. Наразі не відомо, наскільки може зрости контингент. За словами голови Бюро національної безпеки РП Павла Солоха, можливо, на мадридському саміті Альянсу в червні буде прийнято декларацію про скасування обмежень на чисельність сил НАТО в Центральній Європі, встановлених 1997 року основоположним актом із Росією.

“Зараз найкращий час, щоб якісно посилити американський контингент [у Польщі] до 30 тисяч солдатів, зенітних батарей, складів важкого озброєння, постійного базування”, – вважає колишній міністр оборони Томаш Семоняк, говорячи про повернення до “традиційного польського постулату про дві дивізії, що вважається верхньою межею, визначеною в основоположному акті”.

При цьому варто зауважити, що цього тижня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що основоположний акт Росія-НАТО перестав діяти внаслідок вторгнення РФ до України та через те, що Москва однозначно сприймає НАТО як супротивника (в акті йшлося про відмову від такого сприйняття).

“Америка готується посилити свою присутність у Польщі, почасти через побоювання, що Путін, притиснутий до стіни невдачею в українській кампанії, призведе до ескалації конфлікту, включаючи загрозу нападу на нашу країну, – пише “Жечпосполіта”. – Кілька днів тому це з Дудою обговорював глава ЦРУ Вільям Бернс. Самі американці забезпечили свій контингент на Підкарпатті батареями Patriot.

Але Байден також постає перед дилемою, як поводитись у разі застосування Кремлем зброї масового знищення (хімічної, біологічної) в самій Україні. Наразі американці суворо дотримуються принципу уникнення прямого втягування у війну: вони відкидали вимоги Польщі в цьому напрямку, зокрема миротворчу місію НАТО на Західній Україні чи передачу українцям польських МіГів під американським прапором.

Зустріч президента з американськими солдатами, які беруть участь у місії в Польщі, має стати чітким сигналом Путіну, що перетин Росією кордонів НАТО спровокує конфлікт у глобальному масштабі”.

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Нагадаємо, 25 березня президент США Джо Байден в Жешуві зустрівся з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям (їх у Польщі вже понад 2 мільйони). На цій зустрічі він повторно заявив, що Путін є справжнім воєнним злочинцем, та що зусилля цивілізованого світу мають бути зосереджені на тому, щоб зупинити Путіна і більше допомогти Україні.

26 березня, крім іншого, президент США має намір зустрітися у Варшаві з українськими біженцями.

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