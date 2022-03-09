США не підтримують передачу Україні бойових літаків, – Пентагон

Сполучені Штати не підтримують передачу бойових літаків Україні, зокрема польських винищувачів МіГ-29.

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, пише “Європейська правда” із посиланням на Guardian.

Кірбі розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін розмовляв зі своїм польським колегою і “наголосив, що ми не підтримуємо передачу додаткових винищувачів ВПС України на даний час, і тому також не маємо жодного бажання бачити їх у нашому підпорядкуванні”.

Кірбі також назвав причини, через які США проти передачі бойової авіації Україні.

“По-перше, ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати українську оборону — це надати їй зброю та системи, яких вони найбільше потребують для відбиття російської агресії, зокрема, протитанкової та протиповітряної оборони.

Ми разом з іншими країнами продовжуємо надсилати їм цю зброю і знаємо, що вона використовується з великим успіхом. Повільний поступ Росії на півночі і повітряний простір, що оспорюється, над Україною — головний доказ цього”, – сказав він.

Кірбі зазначив, що хоча можливості російської авіації і значні, їх ефективність обмежена через українські стратегічні оперативні та тактичні наземні системи ППО, ракети “земля-повітря” та ПЗРК.

“По-друге, наразі ВПС України мають кілька ескадрилей повністю боєздатних літаків. За нашими оцінками, додавання літаків навряд чи суттєво змінить ефективність ВПС України у порівнянні з можливостями Росії. Тому ми вважаємо, що вигода від передачі цих МіГ-29 є невеликою”, – зазначив спікер Пентагону.

Він додав, що за даними розвідки, передача МіГ-29 Україні “може бути помилково сприйнята як ескалація” та може призвести до “серйозної реакції Росії”, яка може збільшити перспективи військової ескалації з НАТО.

“Тому ми також оцінюємо передачу МіГ-29 Україні як високий ризик. Ми також вважаємо, що є альтернативні варіанти, які краще підходять для підтримки українських військових у їх боротьбі проти Росії. Ми продовжимо використовувати ці варіанти”, – сказав представник міноборони США.

Як писала “Новинарня“, раніше Польща заявила, що готова негайно передати свої винищувачі МІГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині. Але при цьому Польща просить США надати їй літаки на заміну.

Польський уряд також звернувся до інших союзників по НАТО, у яких на озброєнні є літаки МіГ-29, із закликом вчинити так само.

Після цього у Держдепартаменті США заявили, що пропозиція Польщі “застала США зненацька” і вони на таке згоди не давали.

Контекст

Після початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого одним із найвразливіших місць в обороні залишається небо – адже росіяни масово застосовують авіацію та ракетно-бомбові удари.

Незважаючи на те, що петиція з проханням до НАТО “закрити небо” України від ракет і бомб Росії набрала більше мільйона підписів, Північноатлантичний альянс не робить цього. Адже “безпольотна зона” означає застосування натовських систем ППО та літаків. Це нібито призведе до війти НАТО з РФ, а вона небажана.

Паралельно з проханням про “закриття неба” Київ просить НАТО надати винищувачі радянського виробництва, які стоять на озброєнні Польщі. Така схема можлива, якби до її реалізації доклався Вашингтон, надавши натомість полякам сучасні американські літаки.

У Білому домі підтвердили, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні. Йдеться про радянські винищувачі МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати (на відміну від, скажімо, американських літаків).

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки, але попередив, що це може мати прямі наслідки для безпеки РП.

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