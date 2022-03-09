США не можуть прикрити Україну “Залізним куполом”, – Нуланд

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Створення в Україні системи протиповітряної оборони “Залізний купол” є складним, але розглядається можливість використання інших систем ППО.

Про це заступник Держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд повідомила на слуханнях в Сенаті, пише в середу, 9 березня, агентство “Інтерфакс-Україна”.

У відповідь на питання сенатора Нуланд сказала, що розгортання “Залізного купол” є складним, бо потребує підготовки та вміння розмістити його. Водночас Штати продовжують вивчати можливість розширення військової допомоги для України щодо посилення санкцій проти РФ.

Нуланд також заявила, що США “слід розглянути” питання щодо внесення Росії до американського списку країн-спонсорів тероризму.

“Залізний купол” – розробка, побудована ізраїльською оборонною компанією Rafael спільно з американською Raytheon – зарекомендував себе як один із найефективніших у світі “вбивць” ракет малої дальності.

Нагадаємо, Україна просить закрити небо від російських ракет і літаків із першого дня війни. Ворог завдає авіаударів по мирному населенню. НАТО відмовляється закривати повітряний простір над Україною, аргументуючи це небажанням надсилати своїх військових для війни проти Росії. Тому Україна просить союзників передати достатню кількість літаків і ППО, щоб ми самостійно могли закривати небо.

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