США перекидають до Польщі дві батареї систем ПРО Patriot

Сполучені Штати вирішили перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.
Про це заявив речник командування сил США в Європі Скотт Гірінгеллі, повідомляє RMF24.
“За розпорядженням міністра оборони та на запрошення наших польських союзників генерал (Тод) Волтерс, глава Європейського командування США наказав (…) перенести до Польщі дві батареї Patriot”, – сказав Гірінгеллі.
Він пояснив, що їхнє розгортання полягає в тому, щоб “протидіяти будь-яким потенційним загрозам американським силам і союзникам, а також території НАТО”.
Раніше про можливе розгортання систем у Польщі розповіла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.
У 2018 році Польща підписала контракт на закупівлю двох батарей Patriot в рамках першого етапу програми протиповітряної оборони “Вісла”. Згідно з повідомленнями Міноборони, вони мають бути доставлені до Польщі на межі 2022-2023 років.
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