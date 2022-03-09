Польща не узгоджувала зі США передачу винищувачів для України, – Нуланд

Вікторія Нуланд

Рішення Польщі надати свої винищувачі МіГ-29 у розпорядження Сполученим Штатам не було попередньо узгоджено і стало “несподіваним кроком” для Вашингтона з боку Варшави.

Про це заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє “Українська правда” з посиланням на Reuters.

“Наскільки мені відомо, з нами не було попередньо узгоджено, що вони планують передати нам ці літаки… Тому я думаю, що насправді це був несподіваний крок з боку поляків”, – сказала Нуланд.

Як писала “Новинарня“, раніше Польща заявила, що готова негайно передати свої винищувачі МІГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу Рамштайн у Німеччині. Але при цьому Польща просить США надати їй літаки на заміну.

Польський уряд також звернувся до інших союзників по НАТО, у яких на озброєнні є літаки МіГ-29, із закликом вчинити так само.

Контекст

Після початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого одним із найвразливіших місць в обороні залишається небо – адже росіяни масово застосовують авіацію та ракетно-бомбові удари.

Незважаючи на те, що петиція з проханням до НАТО “закрити небо” України від ракет і бомб Росії набрала більше мільйона підписів, Північноатлантичний альянс не робить цього. Адже “безпольотна зона” означає застосування натовських систем ППО та літаків. Це нібито призведе до війти НАТО з РФ, а вона небажана.

Паралельно з проханням про “закриття неба” Київ просить НАТО надати винищувачі радянського виробництва, які стоять на озброєнні Польщі. Така схема можлива, якби до її реалізації доклався Вашингтон, надавши натомість полякам сучасні американські літаки.

У Білому домі підтвердили, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні. Йдеться про радянські винищувачі МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати (на відміну від, скажімо, американських літаків).

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки, але попередив, що це може мати прямі наслідки для безпеки РП.

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