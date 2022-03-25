Ми бачили таке хіба що у фільмах жахів, – Байден про Маріуполь

Президент США Джо Байден вважає, що Путін є справжнім воєнним злочинцем, і зусилля цивілізованого світу мають бути зосереджені на тому, щоб зупинити його і допомогти Україні.

Про це глава Білого дому заявив у п’ятницю, 25 березня, на зустрічі у польському Жешуві з представниками міжнародних неурядових організацій, які допомагають українським біженцям.

“Наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб зупинити руйнування, спричинені людиною, яку я назвав воєнним злочинцем. Думаю, що він (Путін – ред.) відповідає цьому визначенню”,- наголосив Байден, якого цитує “Укрінформ”.

За його словами, Захід об’єднався у питанні санкцій проти Росії, що могло бути “певною несподіванкою” для Росії. Щодо РФ уже накладено “найжорсткіші у світовій історії” санкції.

Глава Білого дому нагадав, що в Україні 10 млн людей змушені були залишити свої домівки через війну, зокрема 3,8 млн, у тому числі мільйон дітей, виїхали з країни.

“Я бачив ці катастрофи, дітей, немовлят, матерів. Не треба розуміти їхньої мови, а достатньо подивитися їм глибоко в очі, цей біль, який є в їхніх очах… Немає нічого гіршого для батьків за страждання дітей”, – зауважив Байден.

Водночас, за його словами, сотні тисяч людей відрізані від допомоги, як у Маріуполі.

“Це неможливо уявити, ми бачили таке хіба що у фільмах жахів”, – підкреслив Байден.

Президент США наголосив, що потрібно збільшувати зусилля і координувати допомогу з урядом України, оскільки у Києві найкраще знають, що потрібно країні.

Байден також висловив жаль з приводу того, що не може відвідати Україну і побачити на власні очі, що там відбувається. За словами президента США, йому “не дозволяють це зробити”.

Як відомо, Байден розпочав дводенний візит до Польщі. У п’ятницю він перебуватиме у Жешуві, а в суботу – у Варшаві.

Читайте також:

Від ворожого авіаудару по драмтеатру Маріуполя могли загинути 300 людей