Від ворожого авіаудару по драмтеатру Маріуполя могли загинути 300 людей

У драматичному театрі Маріуполя, який 16 березня розбомбила ворожа російська авіація, загинуло 300 мирних жителів.
Про це вранці в п’ятницю, 25 березня, інформує пресслужба міської ради.
“Від очевидців з’явилася інформація про те, що в драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей”, – йдеться у повідомленні.
У міськраді зазначили, що драматичний театр цинічно знищили провідники “русского мира”, і цих фашистів XXI століття не зупинив ані величезний напис “ДЕТИ”, ані заяви самих людей, що там знаходяться лише мирні – жінки, діти, літні люди.
“Окупант знав, куди б’є. Знав, які можуть бути наслідки, і все рівно бомби впали на місце, яке стало прихистком для сотень маріупольців. Не може бути і ніколи не буде пояснення цієї нелюдської жорстокості. Як ніколи і не буде прощення тим, хто приніс у наш дім розруху, біль та страждання”, – наголосили в міськраді.
Відновити будівлі можна, але ніхто й ніколи не поверне загиблих.
“Світла пам’ять усім безневинним жертвам безглуздої війни, яку веде проти України країна-агресор, країна-терорист Росія”, – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, російсько-окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася понад тисячу людей, які втратили домівки. Будівля витримала удар і частково захистила собою життя тих, хто переховувався там. Однак точна кількість врятованих і загиблих досі невідома.
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