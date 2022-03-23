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“Все ще живий організм, який чекає на порятунок”: азовці показали відео Маріуполя з дрона

23/03/2022 14:38

Пресслужба полку “Азов” опублікувала відео, на якому блокадне місто Маріуполь показане з дрона.

Зйомка оприлюднена в середу, 23 березня, в телеграм-каналі “Азов Маріуполь“.

На відео помітні зруйновані та спалені окупантами житлові будинки, пошкоджена інфраструктура, морське узбережжя.

“Це Маріуполь сьогодні… Наче мертве, розстріляне ворогом місто… Але воно ще живе. Там дихають люди – голодні, в підвалах будинків, що догорають. Їхні серця ще б’ються під завалами з надією на порятунок. Наш Маріуполь продовжує відчувати біль від авіабомб і пронизуючої артилерії. Він все ще живий організм, який чекає на порятунок”, – ідеться в дописі.

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Ситуація в Маріуполі

Місто Маріуполь на Донеччині понад три тижні лишається в блокаді після наступу військ Росії. Фактично лише Маріуполь зараз не дозволяє загарбникам пробити сухопутний “коридор” від РФ до Криму.
Морські піхотинці та полк “Азов” мужньо відбивають атаки ворога і просять підтримки, однак рашисти посилено б’ють по місту артилерією, ракетами, авіацією. За повідомленням “азовців”, бомби під час авіанальотів падають кожні десять хвилин.

У місті – гуманітарна катастрофа через відсутність електрики, тепла, газу, зв’язку, харчів та медикаментів.

Кількість жертв серед цивільних може обчислюватися десятками тисяч. Влада вже не має змоги обліковувати загиблих, які лежать на вулицях, під руїнами, у спалених будинках або поховані сусідами у дворах.

При цьому окупанти два тижні не дозволяли почати евакуацію цивільних. Після цього росіяни дозволили вихід із міста пішки та виїзд на власних авто. Із проміжних пунктів люди отримали змогу дістатися до окупованого Бердянська, звідки більшість евакуйованих прямує до Запоріжжя. Так виїхало вже близько 45 тисяч людей.
Подекуди по дорозі їх обстрілюють.

Водночас досі немає змоги доставити гуманітарні вантажі до Маріуполя. Зокрема, 13 березня гуманітарний конвой із Червоним Хрестом та священиками повернувся до Бердянська через обстріли на шляху “зеленого коридору”, і далі окупанти продовжують чинити перепони гуманітарній місії.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася понад тисячу людей, які втратили домівки. Будівля частково захистила собою життя тих, хто переховувався на нижчому рівні. Однак точна кількість врятованих і загиблих досі невідома.
Крім іншого, окупанти розбомбили будівлі басейну “Нептун” та школи мистецтв №12, що використовувалися як сховища.

Також мерія Маріуполя заявила, що частину жителів Лівобережного району окупанти насильно вивозять до Росії, забираючи документи.

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