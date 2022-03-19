Maxar показав фото розбомбленого театру Маріуполя з космосу

Компанія Maxar Technologies 19 березня зафіксувала зі своїх супутників масштаб руйнувань драматичного театру в Маріуполі, по якому росіяни завдали авіаудару.

На знімку, яки поширив у твіттері журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер, видно, що центральна частина будівлі театру – приблизно над сценою – зруйнована вщент.

Також чітко видно напис великими літерами “ДЕТИ” перед театром.

Для порівняння – супутниковий знімок будівлі драмтеатру від 14 березня.

Це фото поширив у твіттері також і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він звернувся до транснаціональних корпорацій, які досі працюють у Росії, і запитав їх “Як ви наважуєтесь досі годувати, обслуговувати і платити тим, хто скоїв оце?”

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалася понад тисячу людей, які втратили домівки. Будівля витримала удар і частково захистила собою життя тих, хто переховувався там. Однак точна кількість врятованих і загиблих досі невідома.

18 березня з’явилася інформація, що із завалів продовжують рятувати людей, на той час про загиблих не повідомляли.

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