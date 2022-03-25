ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 30 – 25.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: AFP

Після півночі

Опубліковано текст указу президента Володимира Зеленського про відзначення військовослужбовців Збройних сил України високими державними нагородами. Нових лицарів – 106. Із них нагороджені посмертно – 18.

Повний перелік нагороджених дивіться тут.

Після півночі

Опубліковано тексти указів президента про відзначення державними нагородами керівників органів місцевої влади та самоврядування, а також лікарів, медиків, фармацевтів із “гарячих точок” України, які самовіддано працюють в умовах відбиття російської агресії.

Із них посмертно нагороджені п’ятеро працівників медичної сфери – лікар-реаніматолог, зав аптеки, санітарка і два водії “швидкої”, а також селищний голова Гостомеля.

Повний перелік нагороджених дивіться тут.

Відеозвернення Володимира Зеленського:



Близько півночі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в Чорнобаївці поблизу Херсона на території славнозвісного військового аеродрому ввечері 24 березня 2022 знову пролунали вибухи.

Він оприлюднив відповідне відео, на якому чути вибухи й видно яскраві спалахи.

Голос за кадром коментує, що “це вже не приліт, а вибухає щось на місці – склад чи щось таке”.

Після півночі

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв почесну відзнаку “Місто-герой України” ще чотирьом містам. Це:

Буча (Київська область);

(Київська область); Ірпінь (Київська область);

(Київська область); Миколаїв (Миколаївська область);

(Миколаївська область); Охтирка (Сумська область).

Близько півночі

Повідомлення ГУ ДСНС у Дніпропетровській області:

“Орієнтовно о 22:38 [24 березня] Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро. В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація щодо загиблих та постраждалих встановлюється. Внаслідок влучання ракет виникло 2 осередки пожежі. Щодо того, якими саме ракетами окупанти завдали удару по військовій частині, поки інформації немає”.

Після півночі

За добу 24 березня Повітряні сили ЗСУ збили:

1 літак ( винищувач-бомбардувальник Су-34);

винищувач-бомбардувальник Су-34); 1 БПЛА;

4 крилаті ракети.

Як пояснили в пресслужбі Командування Повітряних сил, в цей день російські окупанти знову зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України. Натомість вони нарощують присутність безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та інших, для ведення повітряної розвідки.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 00:00 25.03.2022:

Завдання окупантів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Київ та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Противнику вдалося частково досягти успіху в Донецькому операційному районі щодо продовження тимчасового утримання сухопутного коридору між ростовською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.

Ворог продовжує поповнення втрат, здійснюючи заходи підготовки та переміщення резервних підрозділів збройних сил РФ.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Поліському напрямку ворог визначеним угрупуванням наступальних дій не проводив, продовжив завдання артилерійських та авіаційних ударів, намагається відновити положення своїх сил в районах міст Києва та Макарова.

На Сіверському напрямку противник силами визначених підрозділів намагається зосередити сили і засоби для відновлення наступальних дій. Здійснює невдалі спроби блокування Чернігова.

На Броварському напрямку перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій. Ймовірно, противник намагатиметься вчергове відновити наступальні дії у напрямку на міста Бровари та Бориспіль з метою блокування столиці України, міста Києва, зі східного напрямку.

На Слобожанському напрямку противник здійснює блокування міст Суми та Харків. Завдає ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Намагається поновити наступальні дії в районі міста Ізюм, несе втрати.

Відзначається виведення окремих підрозділів окупаційних військ, що діють у зазначеному районі, на територію РФ у зв’язку із втратами понад 50 відсотків особового складу.

На Донецькому напрямку противник утримує займані рубежі. Основні зусилля зосереджує на захопленні міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь, успіху не має.

На Запорізькому напрямку силами до п’яти БТГр перейшов до оборони.

На Південнобузькому напрямку противник силами угруповання займає встановлені рубежі оборони, намагається здійснювати заходи з відновлення боєздатності підрозділів та поповнення запасів.

В Азовській операційній зоні, за уточненою інформацією, в ході завдання удару по зайнятому окупантами порту Бердянськ, знищено великий десантний корабель “Саратов”. Великі десантні кораблі “Цезарь Куников” та “Новочеркаськ” отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 2 ОБОРОНИ, 25.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 3 ОБОРОНИ, 26.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 4 ОБОРОНИ, 27.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 6 ОБОРОНИ, 01.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 7 ОБОРОНИ, 02.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 8 ОБОРОНИ, 03.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 9 ОБОРОНИ, 04.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 10 ОБОРОНИ, 05.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 11 ОБОРОНИ, 06.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 12 ОБОРОНИ, 07.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 13 ОБОРОНИ, 08.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 14 ОБОРОНИ, 09.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 15 ОБОРОНИ, 10.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 16 ОБОРОНИ, 11.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 17 ОБОРОНИ, 12.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 18 ОБОРОНИ, 13.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 19 ОБОРОНИ, 14.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 20 ОБОРОНИ, 15.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 21 ОБОРОНИ, 16.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 22 ОБОРОНИ, 17.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 23 ОБОРОНИ, 18.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 24 ОБОРОНИ, 19.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 25 ОБОРОНИ, 20.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 27 ОБОРОНИ, 22.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 28 ОБОРОНИ, 23.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 29 ОБОРОНИ, 24.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.