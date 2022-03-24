“Вони впали”: на Харківщині ЗСУ збили російський винищувач Су-34 і БПЛА

Українські військові збили ворожий літак Су-34 та безпілотник на Харківському напрямку.
Про це вдень у четвер, 24 березня, інформує пресслужба Повітряного командування “Схід”.
“Знову в ППО врожайний день на Харківському напрямку! Ворог недорахувався одного БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34. “Вони впали”, – йдеться в повідомленні.
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