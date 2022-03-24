ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 29 – 24.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

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Після півночі

Протягом доби 23 березня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупантів.

Як сказано у звіті пресслужби Командування ПС ЗСУ за добу, зенітниками збиті:

7 літаків;

1 гелікоптер;

1 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

2 крилаті ракети.

Після півночі

Президент Володимир Зеленський у черговому нічному відеозверненні закликав світ вийти на акції підтримки України 24 березня – в день “трьох важливих самітів”.

“24 березня у Європі, у Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти. Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО. Саміт Євросоюзу. Саміт “Великої сімки”.

Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і “Великої сімки”. Ми знаємо, що. Це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему. Тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо: хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив.

Життя можна захистити тільки у єдності. Свобода має бути озброєною.

Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів ДУЖЕ багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни…

Росія дістає живу силу звідусіль. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в мирних людей. Російські війська руйнують наші міста. Вбивають без розбору цивільних людей. Ґвалтують жінок. Викрадають дітей. Російські війська не знають межі зла.

Ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось в НАТО, ЄС чи у “Великій сімці”. Зламати і перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня”, – наголосив Зеленський.

Близько півночі

Українські війська посунули лінію фронту на схід від Києва на 25-35 км. Про це повідомило CNN із посиланням на обізнане джерело в Пентагоні.

Близько півночі

У Бєлгородській області Росії із сіл Нехотєєвка та Журавльовка близько 180 мешканців евакуювали до Бєлгорода після заяви губернатора про те, нібито з території України туди прилетів снаряд.

Як заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, снаряд, який прилетів з території України, розірвався в селі Журавльовка, внаслідок чого постраждали люди і був пошкоджений будинок. У Журавльовці та Нехотєєвці було запроваджено режим надзвичайного стану.

Із цими селами межує територія Харківщини, де присутні російські війська.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про те, що Росія готує провокації з обстрілом власних територій. Він укотре наголосив, що ЗСУ ніколи не завдадуть ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.

Північ

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 00:00 24 березня:

На Поліському напрямку ворог активізував ведення повітряної розвідки у районах населених пунктів Глібівка, Лютіж, Лебедівка. Вздовж лінії зіткнення противник продовжує інженерне обладнання позицій та встановлення мінно-вибухових загороджень. Протягом дня противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Калинівка, Горенка, Пуща-Водиця, Нові Петрівці, Романівка та північно-східної околиці міста Києва.

На Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, та успіху не мав.

На Сіверському напрямку противник, силами окремих підрозділів Центрального військового округу ЗС РФ, продовжує зосередження сил і засобів для здійснення спроби відновлення наступальних дій. Тут ворог намагається блокувати та зайняти місто Чернігів. Проводив повітряну розвідку районів міста, ймовірно, з метою оцінки результатів авіаційних ударів та виявлення позицій підрозділів ЗС України.

На Слобожанському напрямку противник здійснював артилерійські удари по місту Харків, активних наступальних дій підрозділам окупаційних військ провести не вдалось.

“У напрямку на Суми підрозділи 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджувалися на блокуванні міста, нанесенні артилерійських та авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури”, – розповіли в Генштабі.

У напрямку на місто Ізюм окупанти здійснили спробу прориву оборони наших військ у районі населених пунктів Донецьке, Топольське, Кам’янка, тривають бої.

На Донецькому напрямку противника веде обстріли підрозділів Збройних Сил України на переважній більшості напрямків. Основні зусилля зосереджує на захопленні населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Верхньоторецьке, Мар’їнка та Маріуполь. Здійснює перегрупування та нарощування угруповань для відновлення наступальних дій. Активно веде розвідку, намагається просуватися вперед, минаючі позиції наших військ та місць супротиву не вступаючи в бій.

У районі Попасної, за підтримки артилерії, ворог продовжує спроби просунутись вглиб міста та закріпитися на раніше захоплених позиціях. Успіху не мав, зазнав втрат.

Російські окупанти продовжують завдавити авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя. Успіху не має.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує інженерне обладнання позицій. Здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

У зв’язку з численними втратами командування окупаційних військ формує та переміщує додаткові підрозділи до кордонів України. Зокрема, за наявною інформацією, з метою відновлення втрат 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу у військових комісаріатах Смоленської області активізовано заходи з укладання контрактів. Для доукомплектування окупаційних підрозділів також залучаються військовослужбовці, які повертаються після відрядження з Сирії.

У прикордонні з Україною райони Гомельської області Білорусі з території Росії прибувають залишки підрозділів Східного військового округу та повітряно-десантних військ.

Продовжує зберігатися імовірність участі окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь у російській агресії проти України. За наявними даними, поблизу українсько-білоруського кордону перебувають до чотирьох батальйонно-тактичних груп зі складу ЗС РБ.

“Збройні Сили України у взаємодії з підрозділами Сил оборони дають гідну відсіч загарбнику на всіх напрямках. Противник несе значні втрати в особовому складі та техніці”, – заявили в Генштабі ЗСУ.

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Читайте про ДЕНЬ 26 ОБОРОНИ, 21.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 27 ОБОРОНИ, 22.03.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 28 ОБОРОНИ, 23.03.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО і надалі відмовляється військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України.

▪️ Путін і надалі збирає сили для штурму української столиці. Темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився.