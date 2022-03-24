ЗСУ звільнили село Лук’янівка на Київщині

Збройні сили України звільнили на Київщині село Лук’янівку Броварського району на північ від селища Баришівка, знищивши близько 40 окупантів.

Про це повідомив з місця бою його учасник, військовий, заступник голови Кіровоградської облради Дмитро Лінько.

“Зараз 5-та година [вечора], почали операцію о 12-й. Операція виконана повністю, з абсолютним успіхом, ми вибили звідси ворога”, – розповів Лінько.

За його словами, в результаті боїв було знищено близько 40 російських загарбників, дев’ять БМП та три танки. Ще один рашистський танк і “мотолига” тепер “воюватимуть” на нашому боці.

Як розповів полонений українськими воїнами окупант, загалом у Лук’янівці було близько 200 росіян. Окрім тих чотирьох десятків, яких було ліквідовано, більшість із них після поразки втекли.

“Збройні сили, Сили спецоперацій і добровольчі підрозділи зараз займають інші села Баришівського району. Ми по всій лінії фронту наступаємо і це дуже підбадьорює”, – наголосив Лінько.

Він також розповів, що, попри двох загиблих і близько десяти поранених, в українських підрозділів достатньо сил і бажання вибивати ворога все далі від Києва.

“Ми окопуємося, будемо тримати це село. І будемо брати в кільце сили ворога в селах Перемога (Київська область), Нова Басань і Новий Биків (Чернігівщина)”, – запевнив боєць.

У складі сил оборони Лук’янівку звільняв також журналіст Денис Бігус.

У соцмережі після взяття села він написав:

“12 годин тому в селі Лук’янівка було кілька танків русні, десяток бех і овер100 бурятів.

Станом на зараз один танк випарувався, два танки стали українськими, бехи перетворились на брухт, а від бурятів лишилось фото щелепи, яке я вам не покажу”.

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