“Бої на Київщині – це Козаччина. Протистояти такому не вчать ніде. Добро пожаловать в ад!”

Антон Колумбет
ветеран АТО, перший заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
(FB)
На Київщині – повноцінне Дике Поле.
В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував: ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.
Зв’язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма – варто домовитися з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.
Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності й успішності, від чого всі розбігаються, а потім збігаються заново в нових конфігураціях.
При спробах супротивника зайти в село – його знищують, а потім мутні тіпи біжать під вогнем і збирають трофеї, вимазуючись у крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.
На три російські “бехи” виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. О*уївшу піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи.
Чий це був танк, де він взявся і куди дівся – не зміг відповісти ніхто.
Єдина ідея, яка, мов наріжний камінь, об’єднує всіх – вбивати.
Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання – звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються, не знають навіть вони самі.
У жодній військовій академії світу не вчили, як протистояти подібному.
Добро пожаловать в ад.
Читайте також:
“Підняли на небеса ворогів Аллаха!”
Чеченські добровольці в бою на Київщині наваляли росіянам. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Українська прокуратура оголосила першу підозру російському окупанту, який зґвалтував жінку. Про це повідомляє офіс генпрокурора. За даними слідства, у березні 2022 року військовослужбовець РФ в одному із сіл Броварського...
Офіс генпрокурора оголосив підозру рупорам Кремля Кисельову і Скабєєвій
Архієпископ Євстратій – про засудження Ізраїлем промови Зеленського, в якій той порівняв злочини щодо євреїв з намірами Путіна щодо України
Росіяни звільнили з полону журналістку “Громадського” Рощину
Проти мирного мітингу в Херсоні росіяни застосували сльозогінний газ
Деякі продукти в зоні бойових дій видаватимуть безкоштовно: СПИСОК
“Бої на Київщині – це Козаччина. Протистояти такому не вчать ніде. Добро пожаловать в ад!”
Повітряні сили розміняли другу сотню збитих рашистських літаків
Генштаб прозвітував про знищену у вівторок техніку й особовий склад росіян
В Україні оголошено першу підозру російському окупанту за зґвалтування
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02