До окупованого Бердянська прибув десантний корабель РФ “Орськ”, – ЗМІ

У порт тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області прибув десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту РФ.
Про це вдень у понеділок, 21 березня, повідомили так звані росЗМІ.
Корабель начебто доставив військову техніку для російської армії.
Зазначається, що він перевіз бронетранспортери. Вони нібито одразу вишикувалися в колону і рушили до місць дислокації російських окупантів.
РосЗМІ пишуть, що “Орськ” – не єдиний бойовий корабель, який бере участь в “операції” (так окупанти називають вторгнення в Україну, – “Н”), а начебто йдеться про десять великих десантних кораблів.
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