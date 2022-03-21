До окупованого Бердянська прибув десантний корабель РФ “Орськ”, – ЗМІ

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У порт тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області прибув десантний корабель “Орськ” Чорноморського флоту РФ.

Про це вдень у понеділок, 21 березня, повідомили так звані росЗМІ.

Корабель начебто доставив військову техніку для російської армії.

Зазначається, що він перевіз бронетранспортери. Вони нібито одразу вишикувалися в колону і рушили до місць дислокації російських окупантів.

РосЗМІ пишуть, що “Орськ” – не єдиний бойовий корабель, який бере участь в “операції” (так окупанти називають вторгнення в Україну, – “Н”), а начебто йдеться про десять великих десантних кораблів.

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