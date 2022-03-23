В ОП прокоментували зникнення Шойгу, Герасимова й інших посадовців РФ

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав “цікавим інформаційним нюансом” зникнення з публічного простору ключових представників силового блоку Росії й економістів.

Про це він написав у телеграмі вдень у середу, 23 березня.

“Цікавий інформаційний нюанс. Уже близько двох тижнів у федеральних ефірах РФ та на публічних протокольних заходах немає двох ключових фігурантів силового блоку Росії – міністра Шойгу та начштабу Герасимова.

Зникли. Немає також системних і важливих протокольних заяв інших важковаговиків, включно з головами спецслужб Патрушевим, Бортниковим, Наришкіним. Також зникли з обов’язкових протоколів. Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем’єр Мішустін, голова Центробанку Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору”, – зазначив Подоляк.

За його словами, у російському публічному просторі залишився тільки глава МЗС Сергій Лавров, “який намагається на зовнішніх ринках довести, що якщо Росія не вбиватиме мирних громадян України, то Європа може задумати погане” і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, “який періодично щиро вірить, що все “за планом спецоперації” і тому обов’язково необхідно отримати для РФ п’ятий пакет санкцій із нафтовим ембарго та закриттям світових портів”.

Також, зазначив радник голови ОП, залишилися класичні російські пропагандисти, “які продовжують наговорювати собі на цілком конкретні юридичні претензії “після””.

“Цікава тиша”, – додав він.

Раніше так звані росЗМІ звернули увагу на те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу перестав з’являтися у публічному просторі з 11 березня, тобто його не видно 12 днів із 28, поки триває війна в Україні.

Також після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави генштабу Росії Валерія Герасимова.

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