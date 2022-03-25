Президент надав звання Героїв сімом нацгвардійцям. П’ятьом – посмертно

Президент Володимир Зеленський надав звання Героїв України ще сімом військовослужбовцям – офіцерам, сержантам і солдатам. П’ятьом із них – посмертно. Указ стосується Нацгвардії і підписаний 25 грудня. Як відомо, найвищий за званням серед нагороджених – заступник командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку “Хортиця” зі служби Національної гвардії України полковник Дмитро Апухтін – загинув два тижні тому, захищаючи Маріуполь. Раніше він служив заступником командира запорізького 9-го полку оперативного призначення НГУ. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №167/2022 Про присвоєння звання Герой України За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно) АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно) ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно) ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно) ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно) Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

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Редактор: Нестор Дим

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