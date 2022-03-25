Президент надав звання Героїв сімом нацгвардійцям. П’ятьом – посмертно

Президент Володимир Зеленський надав звання Героїв України ще сімом військовослужбовцям – офіцерам, сержантам і солдатам. П’ятьом із них – посмертно.
Указ стосується Нацгвардії і підписаний 25 грудня.
Як відомо, найвищий за званням серед нагороджених – заступник командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку “Хортиця” зі служби Національної гвардії України полковник Дмитро Апухтін – загинув два тижні тому, захищаючи Маріуполь. Раніше він служив заступником командира запорізького 9-го полку оперативного призначення НГУ.
Про присвоєння звання Герой України
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”
АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)
АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)
ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)
ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”
ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту
ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
25 березня 2022 року
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