Home / Війна / Президент надав звання Героїв сімом нацгвардійцям. П’ятьом – посмертно

Президент надав звання Героїв сімом нацгвардійцям. П’ятьом – посмертно

25/03/2022 12:11

Президент Володимир Зеленський надав звання Героїв України ще сімом військовослужбовцям – офіцерам, сержантам і солдатам. П’ятьом із них – посмертно.

Указ стосується Нацгвардії і підписаний 25 грудня.

Як відомо, найвищий за званням серед нагороджених – заступник командира 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку “Хортиця” зі служби Національної гвардії України полковник Дмитро Апухтін – загинув два тижні тому, захищаючи Маріуполь. Раніше він служив заступником командира запорізького 9-го полку оперативного призначення НГУ.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №167/2022

Про присвоєння звання Герой України

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”

АПУХТІНУ Дмитру Олександровичу – полковнику (посмертно)

АМЕЛІНУ Артему Андрійовичу – старшому солдату (посмертно)

ПАРТАЛІ Станіславу Юрійовичу – лейтенанту (посмертно)

ТИМЧЕНКУ Олександру Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)

ЧУПРІНУ Михайлу Руслановичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”

ГРОМАДСЬКОМУ Євгенію Олеговичу – лейтенанту

ЖУМАБОЄВУ Мукімбою Юнусовичу – полковнику.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
25 березня 2022 року

Читайте також:
Ще понад сотні військових надано державні нагороди. 18 – посмертно

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За місяць СБУ затримала понад 350 ворожих ДРГ

Служба безпеки України продовжує системно протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських окупантів. Зокрема, вже ліквідовано більше 20 ДРГ, а понад 350 їх учасників – затримано. Про це вранці в п’ятницю, 25...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse