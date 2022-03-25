Ще понад сотні військових надано державні нагороди. 18 – посмертно

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГУРІНА Сергія Геннадійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОСАКЕВИЧА Андрія Володимировича — капітана

БРИГІНЦЯ Віктора Михайловича — полковника

ВАСИЛИНЮКА Павла Андрійовича — лейтенанта

ВОДОЛАЗСЬКОГО Валерія Леонідовича — полковника

ВОЙТОВИЧА Сергія Сергійовича — капітана

ВОЛОЩУКА Вадима Івановича — полковника

ГАРКАВОГО Юрія Васильовича — капітана

ГОРБА Дмитра Васильовича — підполковника

КОВЕРЗНЕВА Івана Юрійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

МАЦАНА Андрія Остаповича — молодшого лейтенанта

МУРЗАКА Костянтина Олександровича — капітана

ОЛІЙНИКА Віталія Олександровича — підполковника

ПАНЧЕНКА Сергія Івановича — полковника

ПЕТРИКА Павла Віталійовича — лейтенанта

ПОПАДЮКА Олександра Андрійовича — майора

РАДЬКА Андрія Олександровича (посмертно) — лейтенанта

СИДОРЕНКА Івана Івановича — майора

ТАРАСЕНКА Івана Олександровича — лейтенанта

ХОЛЯВКА Кирила Станіславовича — підполковника

ЯВТУШЕНКА Віталія Сергійовича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ГУРІНА Руслана Івановича (посмертно) — штаб-сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АГАПОВА Владислава Миколайовича — старшого солдата

АЛХІМОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БАБЕНКА Тараса Миколайовича — солдата

БАТЬКІВСЬКОГО Петра Анатолійовича (посмертно) — лейтенанта

БЕЗШТАНЬКА Олександра Володимировича — старшого солдата

БІЛОУСОВА Миколу Юрійовича (посмертно) — солдата

БОГАЧЕВСЬКОГО Івана Миколайовича — старшого солдата

ВАСИЛЬЄВА Олексія Ігоровича (посмертно) — солдата

ВЕРВЕЙКА Євгена Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

ВЛАСЕНКА Євгенія Валентиновича — старшого солдата

ГОРБАНЯ Михайла Вікторовича — старшого солдата

ДІДЮКА Владислава Сергійовича — лейтенанта

ДІХТЯРА Артема Віталійовича — старшину 1 статті

ДРОБІНЧУКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЗАПУХЛЕНКА Владислава Юрійовича — головного корабельного старшину

КАНАРСЬКОГО Максима Анатолійовича — солдата

КАРАСИКА Руслана Володимировича — сержанта

КАРІМОВА Рената Радіковича — старшого солдата

КАРПЕНКА Григорія Миколайовича (посмертно) — солдата

КИЦЬМАНЮКА Віктора Володимировича (посмертно) — старшого солдата

КОБЦЕВА Олександра Івановича — старшого солдата

КОВАЛЯ Михайла Вікторовича — молодшого сержанта

КОЛІСНІЧЕНКА Костянтина В’ячеславовича — старшого лейтенанта

КОРОВЧУКА Петра Петровича (посмертно) — старшого солдата

КОСТЮЧЕНКА Сергія Петровича — старшого сержанта

КРИНИЦЬКОГО Владислава Романовича — молодшого сержанта

КУРИЛА Івана Івановича — старшого солдата

ЛАЗОРЕНКА Руслана Юрійовича — старшого солдата

ЛЕСЮКА Любомира Романовича — старшого солдата

ЛІЩУКА Максима Валерійовича — лейтенанта

МАЗОВЕЦЬКОГО Руслана Ігоровича — підполковника

МАЛЬОВАНОГО Олександра Андрійовича — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Володимира Васильовича — солдата

МОЦЕВОГО Андрія Анатолійовича — старшого солдата

ПЕДИЧА Володимира Олексійовича (посмертно) — сержанта

ПЕТРЕНКА Віктора Володимировича (посмертно) — сержанта

ПРОКОПЧУКА Анатолія Павловича (посмертно) — старшого солдата

ПРОКУ Дмитра Пилиповича (посмертно) — старшого сержанта

РОМАНЧУКА Євгенія Сергійовича — штаб-сержанта

СМИКА Віталія Ярославовича — солдата

СТЕБЕЛЬСЬКОГО Сергія Мироновича (посмертно) — старшого солдата

СТЕЦЬКА Юрія Володимировича — солдата

ТЕРЕХОВА Владислава Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ТИХОНОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ТКАЧУКА Дмитра Васильовича — старшого солдата

ТКАЧУКА Олега Ігоровича — капітан-лейтенанта

УБАЙДУЛЛОЄВА Далєра Нуруллоєвича — молодшого сержанта

ХАРЧЕНКА Олексія Валерійовича — капітана 3 рангу

ЦЕДРИКА Євгенія Ігоровича — старшого солдата

ЯЦЬКА Богдана Олександровича — капітан-лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БУДНІКА Ігоря Леонідовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БУРИЧКА Ростислава Ярославовича — лейтенанта

ВАСИЛИЦЮ Назара Степановича — молодшого сержанта

ВИШИНСЬКОГО Ярослава Анатолійовича — солдата

ГОЛУБА Андрія Івановича — молодшого лейтенанта

ЖУКОВЦЯ Василя Васильовича — старшого солдата

КЛЕЙНА Владислава Ігоровича — сержанта

КЛЕПАЧЕВСЬКОГО Владислава Олеговича — підполковника

КУБУ Павла Васильовича — головного сержанта

МІЛЮТІНА Владислава Валентиновича — майора

МОІСЕЄВА Дмитра Віталійовича — старшого сержанта

МОРГАНЮКА Дмитра Миколайовича — підполковника

ПАРАСЕВИЧА Олега Романовича — головного сержанта

ПОДЗІЗЕЯ Богдана Олександровича — старшого солдата

РИБАКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

СОЛОВ’Я Миколу Олександровича — солдата

СТЕНЯ Степана Ігоровича — головного сержанта

СТЕПАНЕНКА Аркадія Борисовича — полковника

СУЛИМУ Мар’яна Романовича — старшого солдата

ТИЛЮКА Володимира Михайловича — штаб-сержанта

ХОТЮКА Ігоря Вікторовича — старшого сержанта

ШИБКУ Василя Івановича — молодшого лейтенанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АКІМОВА Олександра Івановича — майора

БОЛБОТА Миколу Сергійовича — головного сержанта

БОЛБОТА Сергія Олександровича — старшого солдата

БОРМІНА Анатолія Юрійовича — молодшого сержанта

ДІГТЯРЯ Сергія Олеговича — солдата

КІСЛОВА Максима Андрійовича — капітана

КОТЛЯРА Іллю Павловича — солдата

МАРЧУКА Анатолія Миколайовича — майора

ПРОНОЗУ Віктора Миколайовича — старшого солдата

РЄПІНА Олександра Володимировича — старшого сержанта

СТУПАЧЕНКА Олександра Олександровича — старшого сержанта

ШЛЯХОВСЬКОГО Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ