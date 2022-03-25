Президент відзначив нагородами голів місцевої влади, мерів та медиків

Президент Володимир Зеленський своїми указами 24 березня відзначив державними нагородами керівників органів місцевої влади та самоврядування, а також лікарів, медиків, фармацевтів із “гарячих точок” України, які самовіддано працюють в умовах відбиття російської агресії. Із них посмертно нагороджені п’ятеро працівників медичної сфери – лікар-реаніматолог, зав аптеки, санітарка і два водії “швидкої”, а також селищний голова Гостомеля. Публікуємо тексти обох указів. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №165/2022 Про відзначення державними нагородами України За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників, постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БУНЕЧКА Віталія Івановича – голову Житомирської обласної державної адміністрації КУЛЕБУ Олексія Володимировича – керівника групи радників поза штатом начальника Київської обласної військової адміністрації СТАРУХА Олександра Васильовича – голову Запорізької обласної державної адміністрації Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня КОРУДА Івана Ярославовича – Овруцького міського голову КУЗЬМЕНКА Павла Петровича – Охтирського міського голову МАРКУШИНА Олександра Григоровича – Ірпінського міського голову МАРЧЕНКА Валерія Віталійовича – Ізюмського міського голову ПРИЛИПКА Юрія Ілліча – Гостомельського селищного голову (посмертно) СИТАЙЛА Олександра Григоровича – Малинського міського голову ТОКАРЯ Вадима Яковича – Макарівського селищного голову ФЕДОРУКА Анатолія Петровича – Бучанського міського голову ФОМІЧЕВА Юрія Кириловича – Славутицького міського голову Нагородити орденом княгині Ольги ІІ ступеня МІНАЄВУ Галину Миколаївну – Чугуївського міського голову Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня НЕКРАСОВУ Злату Андріївну – заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 24 березня 2022 року УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №166/2022 Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовідданість, вагомий внесок у забезпечення надання висококваліфікованої медичної допомоги в умовах збройної агресії, вчиненої Російською Федерацією проти України, постановляю: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ФЕДОРЕНКА Дмитра Юрійовича — завідувача відділення реанімації та анестезіології комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради “Міська лікарня швидкої медичної допомоги” Нагородити медаллю “За врятоване життя” ДЕМИДЕНКО Наталію Олександрівну (посмертно) — завідувача аптеки № 57 підприємства “Аптека 2011”, смт Козача Лопань Дергачівського району Харківської області КОВАЛЬЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — водія бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги Токарівського пункту постійного базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги комунального некомерційного підприємства “Херсонський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Херсонської обласної ради ПОЛОВИЧЕНКА Сергія Олександровича (посмертно) — лікаря-реаніматолога Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру РУХЛО Валентину Петрівну (посмертно) — санітарку Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні Луганської області СЛЄПЦОВА Віктора Дмитровича (посмертно) — водія бригади екстреної медичної допомоги Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні Луганської області Присвоїти почесні звання: ”ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ” АНОСОВУ Андрію Юрійовичу — заступникові генерального директора підрозділів південного напрямку комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф” Одеської обласної ради” БАРСЕГЯН Аллі Анатоліївні — директорові комунального некомерційного підприємства “Баштанська багатопрофільна лікарня” Баштанської міської ради Миколаївської області БУДНЮКУ Олександру Олександровичу — лікарю-анестезіологу відділення інтенсивної терапії загального профілю комунального некомерційного підприємства “Одеська обласна клінічна лікарня” Одеської обласної ради БУНЧИКОВІЙ Людмилі Сергіївні — завідувачеві відділення анестезіології та інтенсивної терапії, лікарю-анестезіологу комунального некомерційного підприємства Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”, Донецька область ГОРОШКУ Сергію Володимировичу — лікарю-акушеру-гінекологу комунального некомерційного підприємства “Ірпінська центральна міська лікарня” Ірпінської міської ради Київської області ДЕМ’ЯНОВУ Олександру Євгеновичу — директорові комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради “Міська лікарня швидкої медичної допомоги” ДОВГОПОЛУ Антону Михайловичу — директорові комунального некомерційного підприємства “Ірпінська центральна міська лікарня” Ірпінської міської ради Київської області ДОНЧЕНКУ Леонтію Юхимовичу — заступникові генерального директора з оперативної роботи, медицини катастроф та цивільного захисту населення комунального некомерційного підприємства “Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф” Одеської обласної ради” КЛИМОВИЦЬКОМУ Роману Володимировичу — медичному директорові комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна травматологічна лікарня”, Донецька область ЛЕВКІВСЬКОМУ Андрію Євгеновичу — директорові комунального некомерційного підприємства “Ірпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги” Ірпінської міської ради Київської області ЛЕВЧУКУ Володимиру Олексійовичу — завідувачеві багатопрофільного стаціонару комунального некомерційного підприємства “Ірпінська центральна міська лікарня” Ірпінської міської ради Київської області СИТНИКУ Віталію Даниловичу — медичному директорові – лікарю-терапевту комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Авдіївської міської ради, Донецька область ХАЛАІМОВУ Сергію Володимировичу — директорові комунального некомерційного підприємства “Центральна міська лікарня м. Торецька”, Донецька область ЧЕЛАКУ Зіновію Івановичу — генеральному директорові комунального некомерційного підприємства “Арцизька центральна опорна лікарня” Арцизької міської ради ЧИНЯКОВІЙ Людмилі Борисівні — лікарю-акушеру-гінекологу жіночої консультації № 1 комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради “Пологовий будинок № 1” ШМИГАЛЬСЬКОМУ Валентину Михайловичу — лікарю-неврологу комунального некомерційного підприємства “Снігурівська міська лікарня” Снігурівської міської ради Миколаївської області “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ” БАЛАНСЬКІЙ Оксані Юріївні — начальникові комунального некомерційного підприємства “Миколаївський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” ГУСЄВІЙ Олені Павлівні — фельдшерові з медицини невідкладних станів виїзної бригади комунального некомерційного підприємства “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, Донецька область КАУПОНЕН Олені Анатоліївні — виконуючій обов’язки головної медичної сестри комунального некомерційного підприємства Слов’янської міської ради “Міська клінічна лікарня м. Слов’янська”, Донецька область МАНОХІНІЙ Юлії Миколаївні — головній медичній сестрі комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Авдіївської міської ради, Донецька область ПЛЕТЯНОМУ Олегу Григоровичу — заступникові з технічних питань, водієві комунального некомерційного підприємства “Ірпінська центральна міська лікарня” Ірпінської міської ради Київської області РОВЕНСЬКІЙ Еліні Василівні — головній медичній сестрі комунального некомерційного підприємства “Обласна клінічна травматологічна лікарня”, Донецька область ЯСТРЕБОВІЙ Анні Володимирівні — сестрі медичній старшій відділення анестезіології та інтенсивної терапії комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради “Міська лікарня швидкої медичної допомоги” ”ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ” ЖУК Ніні Олександрівні — асистентові фармацевта аптеки № 15 товариства “ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА” ПОТАБРИК Людмилі Юріївні — провізорові аптеки № 15 товариства “ФАРМАЦІЯ ХАРКОВА”. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 24 березня 2022 року

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Редактор: Нестор Дим

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