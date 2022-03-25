Тепер в Україні десять міст-героїв

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “Місто-герой України” ще чотирьом містам.
Про це йдеться в указі №164/2022 від 24 березня.
В документі сказано:
З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, постановляю:
присвоїти почесну відзнаку “Місто-герой України” таким містам:
Нагадаємо, відзнаку “Місто-герой України” для населених пунктів, що героїчно відбивають напад рашистів, президент встановив указом 6 березня. Тоді було вшановано перші шість міст: Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів.
Іншим указом від 24 березня президент нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня низку голів органів місцевої влади, серед яких мери Бучі, Ірпеня, Охтирки.
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