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Тепер в Україні десять міст-героїв

25/03/2022 01:17

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку “Місто-герой України” ще чотирьом містам.

Про це йдеться в указі №164/2022 від 24 березня.

В документі сказано:

З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, постановляю:

присвоїти почесну відзнаку “Місто-герой України” таким містам:

  • Буча (Київська область);
  • Ірпінь (Київська область);
  • Миколаїв (Миколаївська область);
  • Охтирка (Сумська область).

Нагадаємо, відзнаку “Місто-герой України” для населених пунктів, що героїчно відбивають напад рашистів, президент встановив указом 6 березня. Тоді було вшановано перші шість міст: Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів.

Іншим указом від 24 березня президент нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня низку голів органів місцевої влади, серед яких мери Бучі, Ірпеня, Охтирки.

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