СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Президент встановив відзнаку “Місто-герой України” та назвав перші шість

Президент встановив відзнаку “Місто-герой України” та назвав перші шість

06/03/2022 22:59

Президент Володимир Зеленський своїм указом встановив почесну відзнаку “Місто-герой України” та надав таке звання першим шістьом населеним пунктам, які чинять героїчний опір російським окупантам.

Як передає “Новинарня“, це Волноваха і Маріуполь (Донецька область), Гостомель (селище міського типу в Бучанському районі Київської області), області центри Харків, Херсон та Чернігів.

Зеленський оголосив про ці відзначення у вечірньому зверненні 6 березня.

Він визнав, що “це вже колись було (міста-герої в часи СРСР – “Н”), коли перемогли іншу навалу, але дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення”.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №111/2022
Про встановлення почесної відзнаки «Місто-герой України»
З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації  проти України постановляю:

1. Встановити почесну відзнаку «Місто-герой України».

2. Присвоїти почесну відзнаку «Місто-герой України» містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
6 березня 2022 року

Варто зазначити, що з цих міст Херсон уже перебуває під окупацією РФ, але там і під дулами автоматів відбуваються мітинги за Україну.

Іншим указом, №112/2022, президент відзначив голів областей та міст, які борються з російськими окупантами.

За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників нагороджено:
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

  • ГАЙДАЯ Сергія Володимировича – голову Луганської обласної державної адміністрації
  • ЖИВИЦЬКОГО Дмитра Олексійовича – голову Сумської обласної державної адміністрації
  • КИРИЛЕНКА Павла Олександровича – голову Донецької обласної державної адміністрації
  • КІМА Віталія Олександровича – голову Миколаївської обласної державної адміністрації
  • ЧАУСА В’ячеслава Анатолійовича – голову Чернігівської обласної державної адміністрації

орденом “За мужність” ІІІ ступеня

  • АТРОШЕНКА Владислава Анатолійовича – Чернігівського міського голову
  • КОВАЛЕНКА Володимира Івановича – Новокаховського міського голову
  • КОЛИХАЄВА Ігоря Вікторовича – Херсонського міського голову
  • ЛИСЕНКА Олександра Миколайовича – Сумського міського голову
  • СЄНКЕВИЧА Олександра Федоровича – Миколаївського міського голову
  • ТЕРЕХОВА Ігоря Олександровича – Харківського міського голову
  • ФЕДОРОВА Івана Сергійовича – Мелітопольського міського голову

Читайте також:
Зеленський нагородив генерала Павлюка та ще 76 героїв і героїнь. 37 – посмертно. СПИСОК

Унікальних переглядів: 443
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент встановив відзнаку “Місто-герой України” та назвав перші шість

Президент Володимир Зеленський своїм указом встановив почесну відзнаку “Місто-герой України” та надав таке звання першим шістьом населеним пунктам, які чинять героїчний опір російським окупантам. Як передає “Новинарня“, це Волноваха...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse