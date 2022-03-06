Президент встановив відзнаку “Місто-герой України” та назвав перші шість

Центр Харкова після першого обстрілу

Президент Володимир Зеленський своїм указом встановив почесну відзнаку “Місто-герой України” та надав таке звання першим шістьом населеним пунктам, які чинять героїчний опір російським окупантам.

Як передає “Новинарня“, це Волноваха і Маріуполь (Донецька область), Гостомель (селище міського типу в Бучанському районі Київської області), області центри Харків, Херсон та Чернігів.

Зеленський оголосив про ці відзначення у вечірньому зверненні 6 березня.

Він визнав, що “це вже колись було (міста-герої в часи СРСР – “Н”), коли перемогли іншу навалу, але дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення”.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №111/2022

Про встановлення почесної відзнаки «Місто-герой України»

З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України постановляю:

1. Встановити почесну відзнаку «Місто-герой України».

2. Присвоїти почесну відзнаку «Місто-герой України» містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

6 березня 2022 року

Варто зазначити, що з цих міст Херсон уже перебуває під окупацією РФ, але там і під дулами автоматів відбуваються мітинги за Україну.

Іншим указом, №112/2022, президент відзначив голів областей та міст, які борються з російськими окупантами.

За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників нагороджено:

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГАЙДАЯ Сергія Володимировича – голову Луганської обласної державної адміністрації

ЖИВИЦЬКОГО Дмитра Олексійовича – голову Сумської обласної державної адміністрації

КИРИЛЕНКА Павла Олександровича – голову Донецької обласної державної адміністрації

КІМА Віталія Олександровича – голову Миколаївської обласної державної адміністрації

ЧАУСА В’ячеслава Анатолійовича – голову Чернігівської обласної державної адміністрації

орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АТРОШЕНКА Владислава Анатолійовича – Чернігівського міського голову

КОВАЛЕНКА Володимира Івановича – Новокаховського міського голову

КОЛИХАЄВА Ігоря Вікторовича – Херсонського міського голову

ЛИСЕНКА Олександра Миколайовича – Сумського міського голову

СЄНКЕВИЧА Олександра Федоровича – Миколаївського міського голову

ТЕРЕХОВА Ігоря Олександровича – Харківського міського голову

ФЕДОРОВА Івана Сергійовича – Мелітопольського міського голову

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