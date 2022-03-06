Президент встановив відзнаку “Місто-герой України” та назвав перші шість

Президент Володимир Зеленський своїм указом встановив почесну відзнаку “Місто-герой України” та надав таке звання першим шістьом населеним пунктам, які чинять героїчний опір російським окупантам.
Як передає “Новинарня“, це Волноваха і Маріуполь (Донецька область), Гостомель (селище міського типу в Бучанському районі Київської області), області центри Харків, Херсон та Чернігів.
Зеленський оголосив про ці відзначення у вечірньому зверненні 6 березня.
Він визнав, що “це вже колись було (міста-герої в часи СРСР – “Н”), коли перемогли іншу навалу, але дуже схожу навалу. Інше вторгнення, але не менш жорстоке вторгнення”.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №111/2022
Про встановлення почесної відзнаки «Місто-герой України»
З метою відзначення подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України постановляю:
1. Встановити почесну відзнаку «Місто-герой України».
2. Присвоїти почесну відзнаку «Місто-герой України» містам: Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
6 березня 2022 року
Варто зазначити, що з цих міст Херсон уже перебуває під окупацією РФ, але там і під дулами автоматів відбуваються мітинги за Україну.
Іншим указом, №112/2022, президент відзначив голів областей та міст, які борються з російськими окупантами.
За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників нагороджено:
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
орденом “За мужність” ІІІ ступеня
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