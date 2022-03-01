Охтирка: відео з вибухом застосування забороненої вакуумної бомби, 70 загиблих воїнів ЗСУ

Уранці 1 березня в мережі з’явилося відео з моментом вибуху російської вакуумної бомби, застосованої по Сумщині.

Цей вид озброєння заборонений Женевською конвенцією.

Удар стався 28 лютого.

На місто Охтирка на Сумщині вороги скинули бомби – ймовірно, вакуумні, на нафтобазі спалахнула пожежа, про це повідомляв у фейсбуці міський голова Охтирки Павло Кузьменко, що передає “Укрінформ”.

“Знову ворог веде підлу війну. Була скинута вакуумна бомба на склад нафтового наливу, підірвані місткості з нафтою”, – сказав Кузьменко у відеокоментарі.

“Підрозділи ДСНС загасили пожежу через пів години. На щастя, бомба влучила в нафтоналив, де не дуже багато було палива”, – уточнив у фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Також в Охтирці на Сумщині внаслідок обстрілу загинули понад 70 військових, є жертви серед цивільних.

У ніч на 1 березня Живицький розповів: “Був дуже потужний обстріл ворожими градами військової частини в Охтирці, військова частина, на жаль, повністю зруйнована. Більше 70 загиблих військовослужбовців, є загиблі серед мирних мешканців. Зараз іде розбирання завалів, під ними можуть бути ще загиблі військовослужбовці”.

Він додав у зведенні: “Охтирка. 28.02… Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. Дані наших “200-х” готуємо”.

“Ворог теж отримує по заслузі. Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому. Попри обстріли, бомбардування й війська окупанта Охтирський район і сама Охтирка ведуть боротьбу й не падають духом. Тероборона працює”, – додав Живицький.

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